關稅衝擊漁業 賴總統座談交流貸款利率補貼、外銷獎勵

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統（中）今天在行政院秘書長龔明鑫（左）等人陪同下，前往蘇澳區漁會，針對受到關稅影響的輸美漁產品，與現場漁會代表座談。記者胡經周／攝影
賴清德總統（中）今天在行政院秘書長龔明鑫（左）等人陪同下，前往蘇澳區漁會，針對受到關稅影響的輸美漁產品，與現場漁會代表座談。記者胡經周／攝影

賴清德總統22日下午前往宜蘭蘇澳區漁會出席「與漁業業者座談」，強調政府因應美國關稅政策的各項支持措施，不會僅限於科技業或中小微型企業，也包括受到影響的漁民農民。針對台美水產貿易現況、貸款利率補貼、外銷獎勵等議題，賴總統也與漁業業者進行意見交流。

包括行政院秘書長龔明鑫、農業部部長陳駿季、次長黃昭欽、漁業署署長王茂城、宜蘭縣代理縣長林茂盛、臺灣鬼頭刀漁業協會理事長陳春生等，皆出席活動。

賴總統先前往鮮品冷凍食品公司，實地關心鬼頭刀漁業產銷情形，隨後出席與漁業業者座談。在抵達後，先行聽取漁業署長王茂城就「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」之簡報。

賴總統表示，今天特別來到宜蘭跟漁民站在一起，展現政府面對美國關稅政策提出的因應對策，不會僅限於科技業或中小微型企業，也包括漁民和農民。

賴總統說，對於受影響的產業及從業人員，政府都有責任提供幫助。中央和地方政府長期支持農漁民，但仍擔憂做得不夠周延，因此舉辦座談會聽取大家意見，期確實解決農民、漁民及中小企業面臨的問題。

賴總統提到，他與行政院長卓榮泰先後和中小微型企業座談已超過20場，今天來到鬼頭刀產業重鎮-宜蘭，聆聽產業界的聲音。王署長稍早簡報提出包括金融支持、提升競爭力、對漁民的照顧方案等相關做法，都會羅列其中，希望進一步聽取大家的意見。

隨後，針對台美水產貿易現況、貸款利率補貼、外銷獎勵等議題，賴總統也與漁業業者進行意見交流。

漁民 美國 農民

