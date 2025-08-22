搶占全球學名藥市場 經部助廠商加速藥品研發上市

學名藥為全球製藥產業重要成長動能，為搶占市場商機，經濟部產業發展署推動「高值藥品發展與新製程技術拓展計畫」，加速藥品落地研發與上市，提升台灣製藥產業附加價值與國際競爭力。

去年全球學名藥市場規模約4561億美元，預估118年擴增至6665億美元，年均成長率（CAGR）達7.9%。

產發署今天透過新聞稿表示，該計畫推動改良型新藥505（b）（2）產品開發、新製程技術應用為核心，加速開發具差異化與高門檻藥品，加速提升上市速度與市場切入能力，同時呼應健保署全民健康保險藥品給付項目及支付標準修法，首2家學名藥可享優惠核價政策，以利業者取得首張藥品許可證搶占商機。

產發署指出，自112年至今累計11家藥廠參與計畫，如永信、友霖、生達、杏輝、安美得等國內代表性藥廠，開發品項涵蓋癌症治療、精神用藥、荷爾蒙與代謝用藥等多種產品，已有1件取得藥品許可證、5件送藥品查驗登記中，顯見已有部分高值藥品順利在國內落地發展。

舉例來說，友霖生技在計畫協助下，加速臨床試驗到查驗登記時間，成功開發免疫調節持續性藥效錠，提升用藥便利性；由醫材販售跨足藥品研發的安美得生醫，透過法人技術合作與資源協助，在今年取得國內首張Sugammadex（解麻劑）許可證，成為推動國內藥品自主供應的典範。

產發署表示，未來透過「高值藥品發展與新製程技術拓展計畫」與「產業創新平台」等計畫，持續鼓勵業者加強研發力道、運用法人量能與跨域資源，提升藥品供應鏈韌性與應變能力，並協助國內從學名藥製造走向藥品品牌輸出，實現產業升級與國際接軌雙項目標。