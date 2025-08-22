財政部出手！輸銀利息減碼、保險減費 百家廠商已搶先申辦

財政部督導的中國輸出入銀行，自8月7日起全面受理「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」兩大金融支持措施，協助出口廠商降低資金壓力。根據財政部統計，已有超過百家廠商成功申辦，顯示產業需求熱絡。

輸出入銀行21日舉辦說明會，吸引廠商及28家合作金融機構出席，財政部長莊翠雲在會中感謝金融業者透過全台3,100個營業據點，以「從速、從簡」原則推動政策，協助企業資金周轉。

在說明會中，最受關注的議題是「出口實績或營業額衰退」的證明文件。輸出入銀行說明，出口美國的廠商可提供出口報關單或海關出口資料；若是關連產業，可檢附出貨訂單、合約或發票等銷貨證明，以及買主出口美國的證明。倘若承辦銀行對文件審認有疑慮，廠商也可透過台灣中小企業聯合輔導基金會申請協助。

財政部強調，這項政策是要讓需要資金支持的企業能及時獲得幫助，輸出入銀行後續將持續舉辦各地說明會，並製作問答集，詳細列出適用對象、申請資格及利息減碼的計算方式，方便廠商查詢。