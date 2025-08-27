專家齊聚遠銀「信託幸福學」論壇 分享財富傳承之道

人生打拼了大半輩子，你是否想過，除了賺得精彩，也要「傳得安心」？遠東商銀長期致力於推廣信託服務，繼去年在台北首場論壇獲得熱烈迴響後，今年南下至高雄萬豪酒店舉辦第二場遠銀「信託幸福學」信託與資產傳承論壇，邀請業界專家透過分享生動案例與實務操作，帶領大家了解及早規劃信託的重要性；透過信託，除了可以守護自己的晚年生活品質，更能為家人幸福提前布局，確保跨世代愛與財富確實地傳遞給最重要的人。

遠東商銀「信託幸福學」論壇登場，個人金融事業群副總經理張小倩(左三)與信託公會秘書長呂蕙容(中)等重量級專家蒞臨現場，分享信託觀念及規劃實務經驗。 圖／遠東商銀 提供

多元化的信託產品能滿足客戶不同的需求，確保在關鍵時刻可以獲得信託的保障。遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩指出：「信託除了具有保護財產功能外，還具備了專款專用、財富傳承的特色」。同時遠東商銀連續四年得到金管會信託2.0安養信託評鑑B組第一名的殊榮，充分展現客戶對於遠東商銀專業服務的信賴與肯定。

金管會信託2.0 成就美好社會動能

「各位是否已經做好退休準備？」信託公會秘書長呂蕙容向現場民眾提問，結果僅有少數人舉手。面對台灣進入超高齡化社會、人口結構改變，呂蕙容引用衛福部研究統計數據指出，我國長照需求人數從2024年約89萬餘人，預估將在2026年增長至百萬人以上；而在這些長照對象中，約80%為失能者、16%為失智患者，皆已失去自主管理財產的能力。

「這狀況在提醒我們及早進行財富規劃與信託安排的重要性。」呂蕙容強調，唯有透過完善的信託制度，才能真正保障民眾的老年生活品質。

信託公會秘書長呂蕙容。 圖／劉學聖 攝影

因應超高齡化及少子化趨勢，金管會於2020年發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，鼓勵信託業者發展為客戶量身規劃的客製化信託商品、透過異業結盟建構多元化的服務生態圈，滿足高齡者生活各方面的需求，同時透過升級信託業務發展策略藍圖，期望國人能更了解信託傳承重要性。

為協助民眾深入了解個人財務風險狀況，呂蕙容現場親自示範操作「信託公會高齡風險評估試算表」，引導與會者檢視退休後醫療、生活費等支出項目，以及勞保年金、保險、不動產等收入來源，並透過試算結果了解可以運用哪些信託工具有效預防未來風險，該互動環節獲得熱烈迴響與討論。

暖男律師帶你了解信託的真價值

「信託是讓愛如期抵達的溫暖設計。」恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師點出信託的意義，不僅能照顧父母、孩子，更可以照顧未來的自己。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師。 圖／劉學聖 攝影

「愛孩子不是一次把錢給孩子。」蘇家宏舉例，有位媽媽獨自扶養一對兒女，幫成家的兒子付了房子頭期款，卻也擔心自己身後女兒無法獨立處理其餘財產，因此預開信託專戶，除了安排好未來長照安養的需求，並將女兒設為受益人，既照顧老後的自己也解決心頭的牽掛。

蘇家宏透過案例分析，若要將溫暖傳承到下個世代，除了可以透過信託確保使用於孩子，也可以預立遺囑規劃提前分配資產，更要記得預留稅源，才能將對家人的愛如期到站。

遠銀信託讓愛與財富如期傳承

遠東商銀家族辦公室資深經理田富靖。 圖／遠東商銀 提供

遠東商銀家族辦公室經理羅檍晴。 圖／遠東商銀 提供

「信託是高齡者很好的資產保護工具，及早規劃是資產安全傳承的重點。」遠東商銀家族辦公室資深經理田富靖、經理羅檍晴分析資產傳承的五大挑戰，包括受詐騙導致財產被挪用、子女年幼繼承反而讓保障變成他人覬覦的風險、重組家庭的配偶與繼子女爭產、資產複雜難處理、企業交棒未明確設好規範等，這些都可以透過信託來解決。

在講者與談中，遠東商銀信託部資深經理鄭景育表示：「遠銀在為客戶打造信託規劃時，會採用三大面向評估架構，首先檢視客戶保險是否足以支應醫療與長照費用；其次評估可變現資金與流動資金是否足以應對突發狀況；最後針對不動產資產，提供委任代管服務或是運用不動產信託妥善安排傳承規劃。」

遠東商銀信託部資深經理鄭景育。 圖／遠東商銀 提供

本次論壇不僅讓民眾了解信託的真正價值，也了解財富傳承不再只是冰冷的數字，更是一份乘載幸福與愛的延續。面對社會結構變化，遠東商銀將持續深化信託業務發展，響應金管會信託2.0政策及遵循信託業務發展策略藍圖，並透過家族辦公室提供客戶全方位、客製化的信託解決方案，不僅讓客戶能安心傳遞財富，更讓愛與關懷如期傳給真正重要的人。

