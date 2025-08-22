交通部：自由貿易港區修法防堵違規洗產地 最高罰300萬元

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

近期美國實施新關稅政策，為避免外國貨品經由我國自由貿易港區違規轉運出口，以規避高額關稅，交通部已研擬自由貿易港區設置管理條例修正草案，擬將貨物產地通報及產地標示不實之違規行為，由現行最高處罰新臺幣30萬元罰鍰比照貿易法提高至300萬元，以維護我國產業利益及經濟安全。

交通部表示，防範違規轉運行為係政府當前重要政策之一，海關持續落實「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」的「三嚴」措施；經濟部貿易署亦公告自114年5月7日起出口我國產製(MIT)貨品至美國，業者應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」。

交通部則透過向自由貿易港區事業加強宣導、強化專責人員教育訓練，偕同海關加強查核及成立違規輔導小組等精進管理作為，以共同防範違規轉運之行為。

考量現行「自由貿易港區設置管理條例」規定，自由貿易港區貨物有報單產地通報不實，或貨物產地標示不實之裁罰金額為新臺幣3萬至30萬元，相較課(保)稅區係依貿易法規定之罰鍰上限新臺幣300萬元有所差距，為避免不法業者透過自由貿易港區從事違規轉運之行為，爰參考貿易法規定，研擬修正「自由貿易港區設置管理條例」相關規定提高裁罰金額。

交通部進一步說明本次修正「自由貿易港區設置管理條例」第十七條之一、第三十八條、第三十八條之一修正條文，明定自由貿易港區事業應遵循貨物產地標示相關義務規範，針對自由貿易港區事業有報單產地通報不實者、通報貨物進出自由貿易港區或存儲於自由貿易港區期間產地標示不實者、以及輸往國外貨物係在我國產製未依貿易法規定標示產地者，由現行按次處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，修正為處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得由海關停止其六個月以下進儲貨物或由自由貿易港區管理機關廢止其營運許可。修正草案相關內容刻正進行預告，預告期滿後將依程序陳報行政院轉送立法院審議。

交通部強調，提高罰鍰額度係為促使業者遵守產地通報及標示之規定，並嚇阻違規轉運之不法行為，後續將與自由貿易港區管理機關及海關持續督促及輔導業者遵守產地通報及標示規範，塑造自由貿易港區良好經營環境，強化臺灣成為全球供應鏈關鍵地位。

7月失業率3.4%為9個月最高 主計總處：關稅衝擊會先反映在工時減少

主計總處今日發布7月失業率為3.40%，較上月上升0.04個百分點，連續二個月上升，為近九個月最高，但仍為25年同期最低...

黃仁勳回應了！銷陸 H20晶片「沒後門」 強調無安全疑慮

輝達執行長黃仁勳22日快閃訪台，當被問及銷陸降規版H20的議題，他表示很感謝川普政府願意許可該公司的H20晶片銷陸，而中...

協助業者因應對等關稅 龔明鑫承諾「雨天不收傘」

因應美國8月7日起提高對台灣部分產品的關稅，行政院啟動產業支持方案，透過移緩濟急機制及特別條例、特別預算，協助受衝擊產業...

明年總預算 保守看股房市 房地合一稅首見負成長

行政院會昨（21）日通過明年度中央總預算案，觀察歲入方面呈現股、房市憔悴狀態；財政部以日均量4,288億元預估證交稅收入...

赴高雄參加亞灣新創展 郭智輝：我還是照稿演出

2025亞灣新創大南方展今天在高雄展覽館開幕，經濟部長郭智輝也南下出席活動，他上台致詞時拿出事先準備好的致詞稿幽自己一默...

黃仁勳海外總部有解！蔣市府修法建立「專案設定地上權」機制

輝達台灣總部預定落腳北士科，但地上權等問題待解，執行長黃仁勳今表示，期望地方政府可以協助解決相關問題，讓輝達可以開始投入...

