畢業季7月失業率3.4% 關稅影響待觀察

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
主計總處22日公布，7月失業率為3.4%，較上月上升0.04個百分點。示意圖／ingimage
主計總處22日公布，7月失業率為3.4%，較上月上升0.04個百分點。示意圖／ingimage

主計總處22日公布，7月失業率為3.4%，較上月上升0.04個百分點，經季節調整後失業率為3.33%，較上月下降 0.01 個百分點；此為近9個月新高，但仍是25年來同月最低。主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，失業率較上月上升，主因應屆畢業生及暑期工讀生帶動初次尋職失業人數增加。至於關稅影響，因實際生效落在8月，對7月就業情勢影響有限，國內勞動市場整體仍屬穩定。

譚文玲表示，7月失業人數為40萬9千人，較上月增 5千人或1.39%，主因應屆畢業生及暑期工讀生陸續投入尋職行列，致初次尋職失業者續增4千人。1至7月失業人數平均為40萬1千人。

譚文玲指出，7月失業率為3.40%，較上月上升0.04個百分點，經季節調整後失業率為3.33%，較上月下降0.01個百分點。1至7月失業率平均為3.34%。

譚文玲提到，按年齡層觀察，15至19歲者失業率9.89%，20至24歲者11.91%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高。

此為美方宣布台灣暫時性稅率20%+N後，首次公布失業率，外界關注關稅帶來的影響。譚文玲指出，依照7月份的數據來看，還是有限，也比較不明顯。她強調，關稅的影響若出現，第一個應該反應在工時，而不是立即反應在「就業或失業」，目前僅呈現緩慢上升，尚未對失業率造成明顯衝擊。

