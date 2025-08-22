國發會率29家台灣新創 赴大阪展功力

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為協助臺灣新創企業拓展國際市場，國家發展委員會主委劉鏡清8月21日率領29組新創團隊前往日本大阪梅田，展示臺灣在人工智慧（AI）、下世代通訊、能源管理、智慧生活、AI防詐等領域的技術亮點與產業應用。

國發會指出，該活動獲2025大阪世博委員會認證為官方周邊活動，大阪府商工勞動部次長片伯部真由亦親臨現場，希望後續臺灣能與關西有更多在新創及產業上的交流合作。這場展覽活動吸引關西地區具代表性的企業與產業組織參與，如NTT西日本、DoCoMo、三井住友及Cool Japan Fund等前來，充份展現臺灣新創的國際競爭力。

劉鏡清表示，日本是臺灣新創出海的首選地點，地理位置相近、文化背景相似，且在軟體、AI、半導體應用及製造業等領域高度互補。國發會持續推動臺日創新鏈結，協助新創企業在日本落地、擴展市場，並促成多項成功合作案例，包括業安科技Yallvend支援亞洲42種以上行動支付的智慧販賣機，為大阪世博會體現智慧生活解決方案，以及能源管理新創 聯齊科技NextDrive 與日本長州產業、Hanwha Japan 合作，取得日本家庭儲能市場第三大市占率，顯示臺灣新創在智慧城市、能源與通訊領域的實力與成果。

