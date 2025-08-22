7月失業率3.4%為9個月最高 主計總處：關稅衝擊會先反映在工時減少

主計總處今日發布7月失業率為3.40%，較上月上升0.04個百分點，連續二個月上升，為近九個月最高，但仍為25年同期最低。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，7月失業率因畢業生及暑期工讀尋職人數增加上升，8月也會因季節因素持續上升，但目前就業情況仍算穩定。至於關稅效應衝擊，8月才會顯現，且會先反映在工時減少上，加上美國總統川普政策變來變去，尚難估何時反映在失業率。

主計總處調查，7月就業人數為1163.8萬人，較上月增加2.1萬人、0.18%，其中服務業部門增加2.3萬人、0.33%，工業部門較上月持平。與上年同月比較， 就業人數增加2.7萬人，1-7月就業人數平均為1161.7萬人，較去年同期增加3.2萬人、0.27%。

7月失業人數為40.9萬人，較上月增加5千人或1.39%，主因應屆畢業生及暑期工讀生陸續投入尋職行列，因此初次尋職失業者較上月再增加4千人。與去年同月比較，失業人數減少6千人、1.34%。1至7月失業人數平均為401.萬人，較去年同期減少3千人、0.84%。

7月失業率為3.40%，較上月增加0.04個百分點，是去年11月以來、九個月最高，但為2001年同期、25年來同期最低。

對於7月失業率是否反映對等關稅衝擊？譚文玲表示，7月失業人數上升主要仍是暑期季節性因素，因為畢業生及暑期工讀投入尋職行列。至於對等關稅，雖然勞動部減班休息（無薪假）人數的確緩慢提高，月底實施3441人較6月提高，但幅度不大，而且減班休息不是完全沒有工作，而是工時減少，雇主仍要給付基本工資，不是完全無薪，因此不會反映在失業數字，可以先從受僱員工工時統計觀察。

她說，對等關稅8月才實施，7月不明顯，如果有影響，會先反映在工時，因為廠商會先減班休息，不會馬上裁掉，減班休息人數有緩微升，但不是很明顯不會呈現在失業人數上。

至於何時會反映在失業率？譚文玲表示，川普政策變來變去，很難預估。

7月工時不足就業者11.7萬人，較上月增加6千人，是否與對等關稅衝擊有關？譚文玲表示，7月減班休息人數增加幅度不大，與關稅關係不大，但的確是未來觀察重點。

按年齡層觀察，7月各年齡層失業率，20-24歲11.91%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高；25至29歲者失業率為6.00%，30至34歲者為3.44%。