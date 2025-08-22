全球市場震盪不斷 依景氣配置全球債券展現投資優勢

近期全球金融市場持續面臨經濟數據不確定性與利率走勢難測的挑戰，投資人普遍關注如何在波動環境中兼顧收益與風險控管。債券市場具備規模龐大與流動佳的特性，而依景氣循環，配置全球債券，更能靈活因應多變局勢，成為投資布局的重要選項。展望未來，全球經濟成長趨緩、各國央行政策分歧，皆使債市走勢更加多元。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金研究團隊表示，景氣階段會隨著市場環境不停變化，需要專業投資團隊依據研究進行市場判斷，並立即調整債券配置，挑選合適的債券ETF，等於挑選合適的武器，若能結合主動及被動投資的優勢，利用「債券ETF組合基金」長期投資債市，比市面上的債券ETF多了靈活布局的彈性，拉長遠來看，更能順應景氣變化創造投資機會；面對無法預期的未來市場，透過「全球債券ETF組合基金」，參與全球債市投資，更能展現優勢。

債券ETF可以享有證券市場交易的便利性，依據不同的投資區域、標的大致可分為「政府公債」、「投資等級債」、「非投資等級債」、「新興市場債」等主題ETF，雖然能分散單一債券的風險，但一籃子債券擁有相同類型標的，卻無法調適不同景氣環境的變化。其實處在不同景氣環境有各自適合的債券種類，比如在景氣擴張期，因經濟環境熱絡，可以積極的配置較多非投資等級債及新興市場債，以取得較高收益的機會；若景氣趨緩至衰退，宜防禦性的配置政府公債及投資等級債，而目前正處於景氣趨緩階段，又適逢高利率環境，就很適合防禦型配置。

兆豐投信指出，傳統債券多以做多為主，市場利率下行時可享受資本利得，但若遇到利率上升或市場修正，淨值易受壓抑。採用全球債券ETF策略的基金產品，能同時把握市場機會並降低單邊風險，適合追求長期穩健配置的投資人。兆豐全球債券ETF策略收益組合基金，適合穩健型的投資人，也很適合忙碌、沒時間關注市場變化的人把握機會參與債市行情。