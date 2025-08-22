黃仁勳海外總部有解！蔣市府修法建立「專案設定地上權」機制

輝達台灣總部預定落腳北士科，但地上權等問題待解，執行長黃仁勳今表示，期望地方政府可以協助解決相關問題，讓輝達可以開始投入相關建設。北市府已公告修正「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，明確規範「專案設定地上權予特定對象」的機制。

北市府日前也發函內政部能否核准「專案設定地上權」給輝達，內政部函文表示市府可自訂辦法後辦理，市府收到函文後，同步也訂定「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，北市府指出，條例草案已經公告，預定本月29日由法務局開審查會議，確定後送市政會議決議，拍板通過後報市議會備查。

依照北市府8月1日的公告指出，修依內政部114年7月16日函示，如考量有專案設定地上權予特定對象使用必要，依土地徵收條例第44條第一項第五款及第6項授權規定，得於本辦法訂定相關規定後辦理。

為提升政策工具多元運用彈性，於引進民間投資或參與公共建設等政策目的需要時，增訂得以專案設定地上權予特定對象，也增訂設定地上權時，應由本府各目的事業主管機關主責辦理，以確保該等設定地上權案件招商規畫與市府整體政策發展方向相符。

為兼顧市府政策目的與外部監督機制衡平，參考行政院授權內政部辦理土地徵收條例第44條第一項第4款專案讓售土地作業流程，將區段徵收土地採專案設定地上權予特定對象案件，提報本市區段徵收及市地重劃委員會審議。

另外也修正相關作業規範，例如，第16條也增訂，專案設定地上權的特定對象收到市府通知30日內，簽訂設定地上權契約。