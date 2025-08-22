赴高雄參加亞灣新創展 郭智輝：我還是照稿演出

2025亞灣新創大南方展今天在高雄展覽館開幕，經濟部長郭智輝也南下出席活動，他上台致詞時拿出事先準備好的致詞稿幽自己一默說，「我還是照稿演出」。

第5屆「Meet Greater South 亞灣新創大南方」展今天開幕，郭智輝、高雄市長陳其邁、美國在台協會（AIT）高雄分處處長張子霖等人出席。郭智輝上台致詞時拿出已準備好的致詞稿，並笑說「我還是照稿演出」，語畢台下報以熱烈掌聲。

郭智輝表示，亞灣新創大南方已是南台灣指標性的新創盛會，而經濟部從第一屆開始就全力支持，「亞灣新創園」至今已引進13家國際級加速器，促成超過新台幣27億元的投資與商機。

此外，為協助在地產業轉型，經濟部更串聯15個研發法人，將先進的人工智慧（AI）技術導入傳統產線，協助在地中小企業，加速智慧製造的升級與產品開發。

陳其邁表示，新創大南方展在高雄連續舉辦5年，規模一年比一年大，今年總共有260個團體參展，其中有31個國際隊伍，這次也增加9個大型企業徵才計劃。高雄全力推動數位轉型，提供新創公司媒合平台和資源，也感謝「數位時代」與市府攜手合作，搭建新創最佳舞台。

陳其邁說，從台積電2奈米廠到輝達（NVIDIA）、思科（Cisco）等國際大廠相繼進駐高雄，駁二將成為智慧高雄燈塔計畫研發基地之一，過去運送香蕉的香蕉碼頭年底前完成改建，將成為AI科研基地。

「數位時代」榮譽發行人何飛鵬致詞時說，今早迫不及待穿上跑鞋在亞灣跑步，高雄這幾年真的變得很不一樣；高雄同時展現2種最美的科技風景：一是台積電、輝達（NVIDIA）等已登上世界舞台的「護國神山」，二是展覽現場300家充滿潛力的新創團隊。

