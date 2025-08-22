「Meta 大逃殺」受害上千人 立委偕百萬網紅促數發部面對

近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權。對此，立委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆22日與在Meta累積超過百萬粉絲的網紅謝立琪一同召開記者會，要求數發部擔起主管機關的責任，面對「Meta大逃殺」問題。

郭國文指出，Meta平台有許多使用者都是超過10年的老客戶，平台儲存許多個人的數位資產，如今卻因不明原因且無預警被停權，對使用者不只是權益受損，更是喪失累積超過10年的數位資產，自救會受害人逼近4千人。

經營Facebook、Instagram超過10年的謝立琪表示，自己作為一名網路內容創作者，Meta平台就是她主要的工作與收入來源。

從今年5月底以來，謝立琪的帳號已多次遭到封鎖，如今已滅帳超過20次，且所有平台都被停用，導致許多創作資料與個人資料一夕間化為烏有，不僅生計受到嚴重威脅，長期申訴無門更讓她承受極大精神壓力。

謝立琪強調，願意配合Meta的社群規範，但系統都僅以「違反誠信原則」作為理由，卻從未明確指出違規之處；尤其大量假冒自己的帳號至今仍活躍於平台上，本人真實帳號卻被停權，令人質疑Meta的誤判以及不合理的停權標準。

謝立琪說，她不是唯一受害者，目前Line停權自救群組已經有近4千人，都不理解自己為什麼被停權。

林俊憲表示，由於Meta僅以模糊理由告知使用者違規而被停權，引起許多「誤殺」的民怨，因此要求數發部督導Meta，具體告知使用者是什麼樣的行為，違反哪一條《社群守則》，才能減少使用者誤會。

賴瑞隆則說，許多立委都接到不少受害者陳情，都求助無門，且向Meta申訴好幾週也無消無息，他認為數發部應監督Meta做好客服，並提供申訴管道，讓民眾有自救的空間。

鍾佳濱認為，目前在網際網路平台使用者權益尚未法制化的狀況下，先由主管機關數發部制定「定型化指引」，來盡快保障使用者的權益。

郭國文表示，目前數發部可以對此事件施力的手段有限，就是因為缺少了法源依據來保障使用者，比如說歐盟的《數位服務法》針對平台的透明度與使用者救濟做規範，確保使用者明確知道自己被刪文的理由。

郭國文強調，過去《數位中介法》也有類似的機制，像是草案第25條就針對明訂爭議申訴機制，數發部應該去除掉引起爭議，涉及言論審查的條文，先將使用者權益保障法制化，才能往健全網際網路平台產業前進。

對於立委的提議，數發部坦承，在沒有法源依據下，只能與Meta「溝通」，目前已提出六點要求：

1. 提高AI判別準確率，精進判別模型，降低誤判率。 2. 建立雙重確認機制，針對涉及「兒童性剝削」等高敏感性停權處分，須進行人工複核。 3. 擴增客服量能，提升申訴案件的處理效率與品質。 4. 簡化公眾人物與網路意見領袖的藍勾勾驗證流程。 5. 強化社群守則的在地化教育與宣導，預防爭議發生。 6. 違規事由明確化，對於使用者違反社群守則情形，應具體明確說明。

數發部表示，會頻繁關切Meta對於六點訴求的改善進度，但立委們認為，關鍵原因還是在缺少法源依據，因此要求數發部盡快草擬出法案，來保障網路平台使用者的權益。