美股連日拉回 國泰投信：多元配置迎接第4季

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

全球股市震盪不斷，標普500指數、那斯達克指數連日下挫，市場擔憂股市進入周期翻轉。國泰投信指出，今年以來投資難度明顯提升，但美國總統川普核心理念不變，主要想藉由各項政策推動全球資金加速流向美國，在關稅談判出爐後也可見投資美國已成為市場熱潮，另AI發展趨勢明確，半導體產業受惠顯著，成為資金追逐焦點。

面對高度波動的環境，建議投資人可透過主動式基金如國泰美國多重收益平衡基金分批布局美國市場，掌握成長與收益兼具的契機。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，觀察近期投資環境，可歸納出四大關鍵趨勢。首先，全球資金明顯移向美國，企業擴大投資動能強勁，半導體與AI基礎建設成為焦點。其次，通膨風險逐步受控，美國CPI與核心CPI年增率回落，聯準會具備降息空間，有助於支撐經濟與市場表現。第三，AI發展趨勢明確，科技股動能強勁，半導體產業尤為受惠。最後，全球經濟展望轉趨樂觀，貿易談判進展順利，製造業拉貨動能回升，整體市場氛圍正面。

國泰美國多重收益平衡基金自2019年成立以來，專注投資美國市場，採取多元配置策略。截至2025年7月31日，基金配置債券比重逾五成，股票比重逾三成，並搭配ETF進行靈活動態調整。債券部分聚焦金融與能源產業，有望受惠川普政策；股票部分則挑選具題材表現的精選股，涵蓋AI與國防概念等主題。前十大持股包括輝達、微軟、亞馬遜、Alphabet與Meta等美國科技巨頭，展現基金對成長型資產的高度掌握與前瞻眼光。

