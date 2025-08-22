勞動部三場直聘中心說明會 教學聘僱移工從申請到管理

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

隨著高齡化社會來臨，許多家庭面臨長照需求，聘請外籍家庭看護工成為不少人的選項。然而，對不少民眾來說，辦理移工申請，常不知從何下手。勞動部勞動力發展署「直接聘僱聯合服務中心」自8月起將在宜蘭、新竹與苗栗舉辦三場「家庭看護移工雇主說明會」，供雇主了解現行規定及申請流程。

勞發署表示，說明會將提供單一窗口服務指南，從申請資格、流程到未來管理移工相關注意事項，包含如何自行申請家庭看護移工、資格確認與文件準備、法規注意事項、直聘優勢與常見問題分享等。

此外，說明會現場亦將介紹直聘中心提供的各項服務內容，包括：電話、臨櫃與線上視訊諮詢服務、多語通譯服務、主動簡訊提醒服務等，讓雇主申辦案件及辦理移工聘僱後管理之定期健康檢查、居留證換發、健保加保等重要時程不漏接。

直聘中心歡迎各地雇主參加，說明會採實體與線上並行方式進行。即使人不在現場，也能透過線上同步收看，完整掌握所有資訊，輕鬆又省時！民眾可透過電話或傳真報名外，也可直接在官網進行線上報名。

說明會各場次資訊如下，詳細資訊均公告於直聘中心官網「直聘公告專區」，雇主可先行瀏覽並選擇適合的場次參加。

8月23日：宜蘭農會推廣教室（宜蘭縣宜蘭市小東路6-1號4樓）

9月13日：JR新竹武昌教室（新竹市東區勝利路126號2樓）

9月20日：富都商務中心2B教室（苗栗縣竹南鎮環市路三段228之1號2樓）

勞發署說明，民眾對於申請流程、資料準備或其他相關事項仍有疑問，可上直聘中心網站查詢，或電洽直聘中心、撥打1955免付費專線，提供中文、英語、越南語、泰語、印尼語等多語諮詢服務，確保每一位雇主都能放心申辦、安心聘僱，讓「請移工」這件事變得更簡單。

