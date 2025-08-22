黃仁勳回應了！銷陸 H20晶片「沒後門」 強調無安全疑慮
輝達執行長黃仁勳22日快閃訪台，當被問及銷陸降規版H20的議題，他表示很感謝川普政府願意許可該公司的H20晶片銷陸，而中國政府詢問了一些關於晶片是否有安全性疑慮後門的事情，該公司也明白回應從來沒有這樣的後門存在，希望這樣的答案會使其放心，並正持續與其溝通，希望問題可以獲得解決。
黃仁勳提到，目前正處於新工業革命開端，很感謝美國政府已許可產品銷陸，中國也需要擴展其AI服務，因此相信市場需求很大。H20銷陸對於美國與中國都有好處。
至於後續是否還在開發其他降規版晶片以繼續銷陸，黃仁勳指出，這不是輝達所能決定，這要取決於美國政府，該公司正與之協商，但目前對結果還言之過早。
FB留言