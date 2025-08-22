協助業者因應對等關稅 龔明鑫承諾「雨天不收傘」

因應美國8月7日起提高對台灣部分產品的關稅，行政院啟動產業支持方案，透過移緩濟急機制及特別條例、特別預算，協助受衝擊產業度過難關。對此，行政院秘書長龔明鑫指出，產業支持方案目前分為三大面向，包括推動產業升級與轉型、積極拓展國際市場、推動國內汰舊換新。

龔明鑫接受「官我什麼事」媒體專訪時提到美方原本於4月2日提出32%對等關稅方案，但隨後在談判過程中先以10%加上原本平均3.3%關稅實施，等同約13%。因此今年第2季台灣出口仍表現亮眼，再創新高。不過自8月7日起，關稅正式提高至3.3%加20%，等同23%，勢必對部分產業與企業造成壓力，政府因此提前啟動應變措施。

龔明鑫分析，針對不同產業競爭情況進行影響評估。若競爭對手為日本、韓國，因其關稅僅15%，我方處於劣勢；若對手為中國或東南亞，反而具相對優勢，台灣廠商可趁勢搶市。

對於協助產業方面，龔明鑫說，首先是推動產業升級與轉型。政府將自明年啟動「AI新十大建設」，協助各行各業導入AI技術，以提升精度、穩定度與耐用度。舉例而言，工具機與機械業長期與日、韓、德競爭，若能導入AI提升性能，即可縮短差距。同時鼓勵中小企業橫向整合、規模化經營，並加速《企業併購法》修法，協助資源整合。

其次，積極拓展國際市場。美國市場雖面臨挑戰，但中國今年第2季對美出口大幅下滑，台灣應把握機會爭取訂單。政府也將加強補助廠商參展，並吸引國際買主來台。例如9月德國漢諾威工具機大展，將擴大支持廠商參與，搶攻歐洲市場。

第三，推動國內汰舊換新。針對老舊機台，政府將提供40%至50%補助，並搭配低利貸款，鼓勵企業導入AI相關設備，不僅提升競爭力，也能帶動本土工具機廠商訂單，形成雙贏。

此外，金融支援措施也同步展開。行政院已與銀行公會及金融機構協調，承諾「雨天不收傘」，既有貸款得以展延半年，新貸款亦可獲信保基金與利息補助，協助企業維持資金流。

龔明鑫強調，產業支持方案將簡化流程，務求快速落實，並同步降低通關與行政成本，以減輕企業負擔。政府將持續關注產業需求，確保政策能及時發揮效果，協助企業度過關稅衝擊。