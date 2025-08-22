快訊

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

232衝擊半導體影響多大？龔明鑫：目前需等美國宣布細節

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院秘書長龔明鑫。 圖／聯合報系資料照片
行政院秘書長龔明鑫。 圖／聯合報系資料照片

外界高度關注美國對等關稅及232條款的進度，為此行政院也編列了產業支持方案要因應，行政院秘書長龔明鑫表示，現階段仍須等待美國正式宣布細節，台灣才有辦法研擬更精確的對策，若有些廠商，本來就要到美國去投資，政府將在行政上協助他們，這部分已規畫好。

美國總統川普多次發動國安調查，根據統計，2024年台灣對美國出口中，包括鋼鋁、汽車零組件、半導體相關產品及藥品等，共約有近八成出口額屬於232關稅課徵範圍，對等關稅影響範圍僅占約二成；外界認為，232條款才是大魔王。

對此，行政院日前也提出特別條例，其中在針對產業支持部分也特別加碼200億元，雖然這需看關稅談判結果再增編，但主要是用於關稅受衝擊相對嚴重的部分。

龔明鑫指出，雖然美方先前傳出可能對半導體課徵高達100%的關稅，但美國總統川普也曾提到，若企業選擇赴美投資，則可望獲得豁免，顯示政策仍有相當彈性。未來是否加碼支援，仍須視美方最後公布的方案內容而定。

他並補充，若部分廠商原本就已規劃赴美投資，政府將在行政面全力協助，確保相關投資計畫順利推進，而不會完全依賴此次200億元的支持經費。他強調，政府會密切掌握美國政策變化，並持續與產業保持溝通，必要時將提出進一步因應措施。

美國 關稅 龔明鑫

延伸閱讀

傳中鋼被迫讓利又要虧損 羅智強批民進黨又把金雞母變敗家子

爭取台美關稅不疊加 卓榮泰：還沒定案

【重磅快評】鄭麗君遲來的80分鐘記者會 說清楚了什麼？

亞太生技投資論壇／行政院秘書長龔明鑫：三策略助攻產業

相關新聞

影／黃仁勳快閃來台 目的為拜會台積電

輝達執行長黃仁勳上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Ru...

明年總預算 保守看股房市 房地合一稅首見負成長

行政院會昨（21）日通過明年度中央總預算案，觀察歲入方面呈現股、房市憔悴狀態；財政部以日均量4,288億元預估證交稅收入...

無人機聯盟 全球大搶單 經濟部成立國家隊助國內廠商壯大

賴總統宣示要讓台灣成為無人機亞洲供應鏈中心，對此，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席、漢翔董事長胡開宏表示...

232衝擊半導體影響多大？龔明鑫：目前需等美國宣布細節

外界高度關注美國對等關稅及232條款的進度，為此行政院也編列了產業支持方案要因應，行政院秘書長龔明鑫表示，現階段仍須等待...

全球氣候承諾遭質疑 富邦投信：逆風中凸顯淨零投資價值

全球政經局勢波動，ESG投資面臨嚴峻考驗。美國總統川普重返白宮後，再度宣布退出《巴黎協定》，並以關稅政策衝擊全球經貿格局...

經濟部產業技術司 31項成果亞灣新創大南方登場

經濟部產業技術司22日在高雄「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」專館，攜手工研院、金屬中心、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。