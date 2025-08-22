232衝擊半導體影響多大？龔明鑫：目前需等美國宣布細節

外界高度關注美國對等關稅及232條款的進度，為此行政院也編列了產業支持方案要因應，行政院秘書長龔明鑫表示，現階段仍須等待美國正式宣布細節，台灣才有辦法研擬更精確的對策，若有些廠商，本來就要到美國去投資，政府將在行政上協助他們，這部分已規畫好。

美國總統川普多次發動國安調查，根據統計，2024年台灣對美國出口中，包括鋼鋁、汽車零組件、半導體相關產品及藥品等，共約有近八成出口額屬於232關稅課徵範圍，對等關稅影響範圍僅占約二成；外界認為，232條款才是大魔王。

對此，行政院日前也提出特別條例，其中在針對產業支持部分也特別加碼200億元，雖然這需看關稅談判結果再增編，但主要是用於關稅受衝擊相對嚴重的部分。

龔明鑫指出，雖然美方先前傳出可能對半導體課徵高達100%的關稅，但美國總統川普也曾提到，若企業選擇赴美投資，則可望獲得豁免，顯示政策仍有相當彈性。未來是否加碼支援，仍須視美方最後公布的方案內容而定。

他並補充，若部分廠商原本就已規劃赴美投資，政府將在行政面全力協助，確保相關投資計畫順利推進，而不會完全依賴此次200億元的支持經費。他強調，政府會密切掌握美國政策變化，並持續與產業保持溝通，必要時將提出進一步因應措施。