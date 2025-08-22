川普批光電世紀騙局 曾文生：能源使用是總和概念

快訊

中央社／ 台北22日電
台電董事長曾文生。圖／聯合報系資料照片
美國總統川普批評光電、風電成本大增有如世紀騙局。台電董事長曾文生今天表示，沒有能源是完美，能源使用是總和概念，「和」還存在「和解」觀念，呼籲社會多討論，考量各種能源適地性安排組合，綜效將比現在高。

美國總統川普日前在社群平台發文，抨擊仰賴風電、光電的州電費與能源成本增長「破紀錄」，有如「世紀騙局」，他的政府不會核准風電與太陽能開發案。

曾文生今天接受「POP撞新聞」節目專訪表示，台電工作是把所有電力相加送給用戶，「不能只聽你喜歡的」，若川普所言都是奉行標準，川普先前也說過「美麗又乾淨的煤」。

曾文生指出，前陣子颱風造成衝擊，大家認為要做微電網，微電網搭配的正是光電板，另北部縣市在討論增設屋頂光電，亦可降低台電夏天中午供電壓力。換言之，能源使用都有缺點，但如何將優點放在所需之處是重點，他並強調能源使用是總和概念，「和」還存在「和解」觀念，若能多做討論，考量各種能源適地性、進行安排組合，綜效將比現在高。

他說，再生能源設置地點需討論，但這次光電被吹翻是在同區位，占比極低，但局部問題被擴大成全面，對台灣後續科技發展仰賴很多能源一事，也會造成不利影響。

核三重啟公投明天投票，他不諱言，現在很多支持核能的主張，是用陳述其他能源方式缺點支持自己，「再搞下去最倒霉是台電，什麼電都不要用，最後剩下什麼電可以用」。

他說，從代理董事長至今超過3年，體認到沒有能源是完美，呼籲台灣社會將能源選擇做更深理解與討論，事實上各國都遇困難，如歐洲主推再生能源也需對電網影響發展配套，而台灣的能源使用密集度高，負載超過40GW，尺度縮小，「電網就跟晶片導線一樣密密麻麻」。

