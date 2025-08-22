經濟部產業技術司 31項成果亞灣新創大南方登場

經濟部產業技術司22日在高雄「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」專館，攜手工研院、金屬中心、自行車中心、塑膠中心等法人及TREE新創團隊，展出能為南臺灣產業升級的31項成果，主要聚焦AI試產線、高值化技術與新創應用。

AI科技無所不在，經濟部產業技術司推動15個法人協助產業打造AI試產線，目前全國已建置完成85條，希望促進百工百業產業升級，迎向關稅挑戰！

此外，產業技術司也補助法人，攜手在地之中油化工廠、李長榮化工產業，打造優於國際、可24小時持續分析示警的「石化管線監控系統」，全面守護城市韌性與民眾安全。亦與長興材料、漢翔航空合作，開發高效率、可焊接、可回收的「新世代熱塑複材無人航空載具製程技術」，打入歷史最久的巴黎航太展，成功跨足國防航太產業，走向國際市場。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，產業技術司持續以創新作為引擎，攜手法人、產業與新創團隊，推動南部產業升級、展現國際競爭力。「亞灣新創大南方」展會是南臺灣最重要的新創與產業盛會，也是研發與產業雙方很重要的交流平台，產業技術司今年已是第四年參展，每年都帶來超過30項技術。

今年產業技術司專館共有三大特色：一是以創新科技協助南部產業高值化，二是推動新創成果走入產業、注入新動能，三是透過AI試產線協助百工百業升級。期待透過展會交流，與在地廠商共同解決痛點，讓產業邁向轉型與升級。

在產業高值化的部分，高雄是臺灣最重要的石化基地，產值占全市製造業的三分之一，同時也是材料與製造的核心基地。產業技術司支持工研院開發AIoT石化管線智慧監測技術，能即時監測、快速預警，已在中油大林廠與李長榮化工實際應用，推動石化產業走向智慧化與永續化，成為國際智慧石化轉型的新標竿。

製造業方面，則有塑膠中心長期深耕熱塑性複材技術，攜手在地紮根50年的台塑台麗朗、深耕高雄逾60載的長興材料與漢翔航空，開發出具可回收再利用、可直接熔化再射出成型的新世代熱塑複材無人航空載具製程技術，以全球首創的S型多紗束纖維立體交錯堆疊技術為核心，製程減碳達40%，材料強度更優於市售競品，特別適用於無人載具、航太等高階應用。

今年6月漢翔航空也參加全歐最大、歷史最久的巴黎航太展，並與法國機械工業技術中心（CETIM）簽署合作意向書，成功協助南部產業跨足國防航太，讓臺灣技術走向國際。

新創部份，今年產業技術司展示15項新創團隊的成果，例如高雄在地的新創團隊IVC，針對災防巡檢需求，開發能在極端環境下穩定飛行的「高適應性無人飛行載具」，事故率低於5%、自主調控率超過90%。目前已和隆飛、元翎、懋強等在地夥伴合作，把技術應用到災防巡檢、環境保育、海洋漁業等領域，獲得美國遠洋漁業100台訂單，推動智慧移動載具成為國際示範案例。

另外，船舶中心衍生的新創公司梭易科，今年5月就在InnoVEX拿下Enspyre安石國際新創特別獎，並與瑞典北爾電子合作開發船舶自動化和監控系統，讓創新研發走出實驗室、邁入市場。

面對關稅的挑戰，產業技術司推動15個法人打造AI試產線，用AI幫助南部產業快速升級，範圍涵蓋扣件、手工具、水五金、汽機車零組件、工具機與機械等29項重點產業，目前全國已建置完成85條AI試產線，協助產業加速導入AI、實現快速打樣。現場就展出金屬中心的「扣件AI智慧試產場域」，協助廠商快速調模、減少試誤，大幅縮短開發時間，維持國際競爭力。