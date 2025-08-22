快訊

影／黃仁勳快閃來台 目的為拜會台積電

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。記者余承翰／攝影

輝達執行長黃仁勳上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。

黃仁勳表示他真的希望各種能源形式都被探索。目前已有極佳的低碳技術、太陽能與風能等永續能源技術，而核能也是一個很棒的選項。

黃仁勳說，台灣、核能、能源禁令這些問題正處於新工業革命的開端，如大家所知，AI將無所不在。每個社會、每家公司、每個個人都會使用 AI。它會提高每個產業的生產力，並創造出前所未有的新應用。這個新產業需要工廠，像 AI 工廠一樣的設施。對台灣來說這是絕佳的機會。

輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，受訪時表示此行目的是來拜會台積電，預計今晚就會離開。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）上午搭乘專機快閃來台，受訪時表示此行目的是來拜會台積電，預計今晚就會離開。記者余承翰／攝影

