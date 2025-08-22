聽新聞
影／黃仁勳快閃來台 目的為拜會台積電
輝達執行長黃仁勳上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。
黃仁勳表示他真的希望各種能源形式都被探索。目前已有極佳的低碳技術、太陽能與風能等永續能源技術，而核能也是一個很棒的選項。
黃仁勳說，台灣、核能、能源禁令這些問題正處於新工業革命的開端，如大家所知，AI將無所不在。每個社會、每家公司、每個個人都會使用 AI。它會提高每個產業的生產力，並創造出前所未有的新應用。這個新產業需要工廠，像 AI 工廠一樣的設施。對台灣來說這是絕佳的機會。
