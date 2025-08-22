影／黃仁勳快閃來台 目的為拜會台積電

輝達執行長黃仁勳上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Rubin晶片，進一步討論生產計畫，預計今晚就會離開。

黃仁勳表示他真的希望各種能源形式都被探索。目前已有極佳的低碳技術、太陽能與風能等永續能源技術，而核能也是一個很棒的選項。