證交所2025年 SDGs 「節能環保，日常行動」活動 維護環境永續

臺灣證券交易所2025年SDGs系列活動第四發登場！證交所以「陽光」為主軸，於盛夏時節推出「節能環保，日常行動」主題活動，鼓勵同仁從日常生活著手，實踐低碳行動，攜手共創永續未來。

隨著全球氣候變遷日益加劇，能源轉型已成為全球共同面對的迫切課題！研究指出，太陽能在發電過程中幾乎不產生碳排放，是目前最潔淨的再生能源之一。以每度電計算，太陽能的碳足跡僅約35公克二氧化碳，遠低於燃煤發電所產生的逾500公克。提升太陽能使用，不僅有助於減緩暖化效應，更是實現永續發展的關鍵策略。

證交所透過「節能環保，日常行動」活動，鼓勵同仁共同實踐節能生活：

1、隨手關燈：於午休與下班時段關閉不必要照明，每天關燈1小時，可減少0.25公斤的碳排放。

2、調整空調溫度：將辦公空間冷氣溫度設定於26-28°C，每調高1°C，一年可減少26公斤的二氧化碳。

3、支持再生能源：證交所資訊中心設置太陽能板與儲能設備，2024年總發電量達16,330度，減碳效益約8,067公斤CO₂e。

證交所鼓勵同仁將再生能源應用融入日常，讓節能不只是口號，而是人人可及的行動力，攜手實踐SDGs 7永續發展目標：確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源。

證交所將持續推動低碳政策與節能措施，在2025年度SDGs系列活動中，預計每位同仁將為地球減少約219公斤的碳排放，證交所深信，每一個日常的選擇都能為地球帶來正向改變，透過創新策略、資源投入與全員參與，從內部營運到外部倡議，全面落實「以行動實踐永續」的核心理念。