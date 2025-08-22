證交所2025年 SDGs 「節能環保，日常行動」活動 維護環境永續

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所2025年SDGs系列活動第四發登場！證交所以「陽光」為主軸，於盛夏時節推出「節能環保，日常行動」主題活動，鼓勵同仁從日常生活著手，實踐低碳行動，攜手共創永續未來。

隨著全球氣候變遷日益加劇，能源轉型已成為全球共同面對的迫切課題！研究指出，太陽能在發電過程中幾乎不產生碳排放，是目前最潔淨的再生能源之一。以每度電計算，太陽能的碳足跡僅約35公克二氧化碳，遠低於燃煤發電所產生的逾500公克。提升太陽能使用，不僅有助於減緩暖化效應，更是實現永續發展的關鍵策略。

證交所透過「節能環保，日常行動」活動，鼓勵同仁共同實踐節能生活：

1、隨手關燈：於午休與下班時段關閉不必要照明，每天關燈1小時，可減少0.25公斤的碳排放。

2、調整空調溫度：將辦公空間冷氣溫度設定於26-28°C，每調高1°C，一年可減少26公斤的二氧化碳。

3、支持再生能源：證交所資訊中心設置太陽能板與儲能設備，2024年總發電量達16,330度，減碳效益約8,067公斤CO₂e。

證交所鼓勵同仁將再生能源應用融入日常，讓節能不只是口號，而是人人可及的行動力，攜手實踐SDGs 7永續發展目標：確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源。

證交所將持續推動低碳政策與節能措施，在2025年度SDGs系列活動中，預計每位同仁將為地球減少約219公斤的碳排放，證交所深信，每一個日常的選擇都能為地球帶來正向改變，透過創新策略、資源投入與全員參與，從內部營運到外部倡議，全面落實「以行動實踐永續」的核心理念。

太陽能 證交所 再生能源

相關新聞

影／黃仁勳快閃來台 目的為拜會台積電

輝達執行長黃仁勳上午搭乘專機快閃來台，他在受訪時表示，此行目的是來拜會台積電，主要是為了將進入試產的新一代GPU架構Ru...

明年總預算 保守看股房市 房地合一稅首見負成長

行政院會昨（21）日通過明年度中央總預算案，觀察歲入方面呈現股、房市憔悴狀態；財政部以日均量4,288億元預估證交稅收入...

無人機聯盟 全球大搶單 經濟部成立國家隊助國內廠商壯大

賴總統宣示要讓台灣成為無人機亞洲供應鏈中心，對此，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席、漢翔董事長胡開宏表示...

232衝擊半導體影響多大？龔明鑫：目前需等美國宣布細節

外界高度關注美國對等關稅及232條款的進度，為此行政院也編列了產業支持方案要因應，行政院秘書長龔明鑫表示，現階段仍須等待...

全球氣候承諾遭質疑 富邦投信：逆風中凸顯淨零投資價值

全球政經局勢波動，ESG投資面臨嚴峻考驗。美國總統川普重返白宮後，再度宣布退出《巴黎協定》，並以關稅政策衝擊全球經貿格局...

經濟部產業技術司 31項成果亞灣新創大南方登場

經濟部產業技術司22日在高雄「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」專館，攜手工研院、金屬中心、...

