明年度總預算不撥補台電 牽動電價

行政院會昨（21）日通過明年度總預算案，歲入編列2兆8,623億元，結束連四年成長，歲出微幅提升至3兆350億元。其中，撥補勞保1,200億元，另外韌性特別預算也有規劃撥補勞保100億元；健保部分預計透過韌性特別條例匡列撥補200億元；台電原爭取千億撥補雖未獲總預算匡列，但韌性特別條例也規劃強化電力韌性200億元給台電。

根據行政院拍板的「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，主計總處公務預算處長許永議說明，勞保基金部分，明年度撥補勞保維持1,200億元，比照今年額度。從2020年起，中央政府總預算案連七年撥補勞保基金，累積挹注5,170億元。明年度另在韌性特別條例也規劃100億元撥補勞保。

健保部分，衛福部會計處長張育珍表示，韌性特別條例已規劃挹注200億元。以今年整體狀況來看，2026年度預算在健保基金保險收支部分淨短絀673億餘元，依法要收回安全準備來填補，整體而言，2026年底安全準備餘額約794億元，折合整個保險給付大約還有104億元，目前來講健保財務狀況還是可以支持到2026年。

台電在明年度總預算未另外獲撥補，外界關注是否影響電價調升。經濟部次長賴建信表示，經濟部對電價秉持原則就是尊重專業，每年都有兩次的電價審議委員會，成員包括專家方重要利害關係人，經濟部會尊重電價審議委員會的專業評估。

至於台電財務結構部分，賴建信說，因為台電發電結構裡面來源價格因素非常重要，因此經濟部除每週關注國際油價、天然氣價格變動，另外也每個月對接了解台電開源節流落實情形。