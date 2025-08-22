雙強結盟！中國信託uniopen聯名卡 消費最高享11%回饋

中國信託昨天宣布攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，整合統一企業集團旗下卅個品牌場域，結合支付、數位與生活場景，打造全台最大零售金融生態圈，使用場域涵蓋統一旗下卅個品牌、近一萬個據點，橫跨日常食衣住行娛樂等生活場景。

統一企業集團董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲及中國信託銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥昨出席記者會。陳佳文表示，「中國信託uniopen聯名卡」因應消費者需求而生，藉由跨場域品牌聯手策略，更可深化場景金融與會員經營，也代表中國信託以客戶為中心，提供無時不在、無所不在且最有溫度金融服務的承諾。

中信銀宣布，即日起至今年十二月卅一日止，持中國信託uniopen聯名卡於統一企業集團旗下品牌消費，除了可享OPENPOINT百分之三回饋，更導入「品牌數加乘回饋」機制，每增加一個集團品牌消費，當月指定消費加碼回饋百分之一OPENPOINT，舉例來說，登入中國信託行動銀行Ａｐｐ領取優惠券後，當月只要於兩個集團品牌消費，該月指定消費每筆皆可獲得百分之四回饋，最高回饋上限可達百分之七。

中信銀也說，即日起至今年十二月卅一日止，持中國信託uniopen聯名卡於統一企業集團旗下品牌消費，最高可享百分之十一OPENPOINT回饋。相關的優惠還包括家樂福錢包綁定這張聯名卡，單筆消費滿額再加碼回饋百分之四現金折價券；而因應海外旅遊需求，持卡人於指定國家消費，最高可享OPENPOINT百分之十一回饋。