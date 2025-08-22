聽新聞
明年總預算 保守看股房市 房地合一稅首見負成長

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院會昨（21）日通過明年度中央總預算案，觀察歲入方面呈現股、房市憔悴狀態。聯合報系資料照

行政院會昨（21）日通過明年度中央總預算案，觀察歲入方面呈現股、房市憔悴狀態；財政部以日均量4,288億元預估證交稅收入為2,501億元，減少193億元，保守看待股市；房市指標方面，所得稅中房地合一稅預估890億元，首度呈現負成長，意味看淡房市。

行政院昨日通過2026年度中央總預算案，歲入共編列2兆8,623億元，年減3,025億元，約減9.6%；歲出共編列3兆350億元，年增1,100億元，約增3.8%。債務還本1,265億元，合共尚須融資調度財源為2,992億元，全數以舉借債務支應。

2026稅收預算數 圖／經濟日報提供

歲入方面，證交稅編列2,501億元，年減193億元，約減7.2%；財政部次長李慶華說明，推估明年證交稅減少，主因去年度估算是按照日均值4,600億元，但以今年1至7月日均成交值約4,288億元推算，若排除美國4月對等關稅影響後，確實證交稅明年估值減少。

攸關房市的房地合一稅，李慶華說，歲入預算編列通常以前三年平均數推估，房地合一稅在2024年下半年就開始走緩，目前實徵狀況也是往下，明年房地合一稅預估數在扣除房地合一長照發展基金、住宅基金後來到889.99億元，約890億元。

對比去年預估數994.54億元，首度呈現負成長，房地合一稅自2016年上路以來每年都增加，明年度預估數減少，意味明年房市恐怕不妙，李慶華解釋，房地合一稅其實自去年下半年就逐漸往下，主要是受到限貸令影響，整體房市景氣前景不明。

此外，貨物稅及關稅也分別減列441億、155億元。

