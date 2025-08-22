拚聯名卡、權益切換！銀行衝卡量 點數生態圈熱戰

中信銀昨宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文喊出的首年一百萬張，兩、三年內三百萬張卡的目標之外，另一市場關注之處，則是再度點燃點數生態圈的戰火。

中信銀先前發行的LINE PAY聯名卡以LINE POINT為號召，是市場最受歡迎的點數生態圈，這次再結合旗下有上萬通路、卅個品牌的統一集團，宣告再建立起新的點數生態圈，對於其他大型發卡銀行而言，面對中信銀不斷擴張生態圈，如何以新的策略迎戰將成為當務之急。

國內各大發卡銀行都積極建立自己的點數生態圈，只是方法各有不同。中信銀選擇以聯名卡擴大不同的點數生態圈，除了LINE POINT、OPEN POINT，上半年中信銀發行的SOGO聯名卡，則涵蓋HAPPY GO點數的百貨生態圈。台北富邦銀行除了挾集團旗下的MOMO購物台，掌握電商領域的生態圈商機之外，又繼續開拓版圖，拿下COSTCO聯名卡的發行權，目前已有將近三百萬張的COSTCO聯名卡。

至於國泰、玉山，以及台新等銀行，策略則有所不同，目前以鞏固自家銀行卡使用的「權益切換」為主，並以累積自家銀行的點數，建立起自家的點數生態圈。以國泰的「小樹點」為例，點數也可跨售到同一集團，例如國壽保單等商品的購買使用。

對於權益切換及發行聯名卡這兩種不同的方式，資深業界人士分析，這對銀行帶來的效果不一樣，後者在於「新領域的獲客」，至於前者則有助於銀行節省成本，因為權益切換有次數的限制，或用戶經常會忘記切換，因此能降低回饋成本。

中信銀已有約九百萬張卡，最快今年底就可晉升為「千萬卡」發卡銀行。但這張新發行的聯名卡代價不菲，回饋率最高有百分之十一，行銷費用至少一年十幾億元，據了解，不只中信銀，統一也有負擔，而統一會願意，也是考量這筆行銷費用最後仍用在自家通路，加上搭配統一集團跨品牌的「品牌數加乘回饋」機制，可為統一集團發揮更多「母雞帶小雞」的效果。