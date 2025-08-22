聽新聞
無人機聯盟 創未來：飛行限制要放寬 促進AI化、機群化發展

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
創未來科技董事長王毓駒。創未來／提供
創未來科技董事長王毓駒。創未來／提供

俄烏戰爭爆發後，無人機被武器化，成為戰場上具高消耗性的彈藥，不僅帶動低價無人機的軍品化趨勢，也加速無人機反制系統的需求。

創未來科技董事長王毓駒觀察，無人機的發展正朝向AI化與機群化邁進，這意味反制系統不能僅依賴傳統的被動偵測，而是必須具備雷達偵測與主動式干擾能力，以應對更複雜的威脅。他強調，這使得反制系統的需求變得非常重要，宛如一場武器化的攻防戰。

創未來科技是台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）成員，王毓駒表示，聯盟平台提供許多商業機會分享與推廣活動，雖然公司的核心業務為反制無人機，與聯盟多數成員專注於無人機本體有所區隔，但仍透過聯盟串聯，與其他廠商有合作並接到訂單。他認為，這顯示台灣無人機產業鏈的完整性，不論是攻擊方或防禦方，都有其市場價值與發展空間。

談到台灣無人機新創的支持環境，王毓駒指出，政府參照大亞模式推動無人機產業，是最強大的支持。有了政府的支持，資金已不再是新創的最大問題，然而在法規與場域方面仍有待強化。

王毓駒坦言，目前法規對無人機的飛行限制過於嚴格，例如「一人一機」的規定，對於朝向AI化、機群化發展的趨勢形成巨大阻礙。他建議，除了軍用無人機外，未來政府應針對低空經濟與AI無人機產業的發展，提供更合適的法規框架。

他並提出兩大建議，首先是簡化場域申請與開放流程，並以更有效率的方式監管，而非層層審核。其次，放寬對專業公司的法規限制。

