無人機聯盟 其昜：強化本土鏈韌性 接軌國際 了解各國需求

其昜科技創辦人暨董事長龔子琪表示，其昜科技的無人機關鍵零組件，原本主攻印度市場，加入台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）之後，聯盟帶領台商到歐洲與美國等市場拓展視野，並與國際市場接軌，這對台商全球布局至關重要。

龔子琪強調，其昜科技目前已經與幾家歐洲公司洽談，規劃在當地合作設廠，生產無人機零組件，供應歐洲市場使用，希望該公司也可以幫助台灣無人機產業發展，強化無人機供應鏈的韌性。

龔子琪回憶，去年11月，她第一次跟著台灣卓越無人機海外商機聯盟到海外市場拓展商機，例如參訪立陶宛等國的在地無人機公司，令人印象深刻。北歐三小國接近烏克蘭，他們有很多戰場經驗，先前台商的無人機都聚焦民用市場，例如其昜科技供貨印度的無人機客戶為物流業者，由於俄烏戰爭，讓我們深入了解無人機應用有不同需求，後來也去了波蘭與美國休士頓等地，了解海外無人機的發展情況。

她說，無人機產業是近幾年才開始發展，是比較新的產業，目前各國認證法規各有不同標準，而且各地法規也必須同步摸索當中，如何符合各國法規、融入在地民情及商業文化，是發展無人機與關鍵零組件比較大的挑戰。

其昜科技三年前開始投入無人機的馬達、電池、整機與飛行控制器等關鍵零組件。龔子琪認為，雖然面臨紅色供應鏈的價格競爭，但印度、歐洲與美國等地國家政策對台灣友善，這是我們可以積極努力的市場，在非紅色供應鏈的區域，台灣仍有很好機會，可以在缺口上拓展商機。