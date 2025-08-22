聽新聞
無人機聯盟 中光電：交機量倍數成長 全年獲利邁向里程碑

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
中光電智能機器人事業發展總經理忻維忠。記者林俊良／攝影
中光電智能機器人事業發展總經理忻維忠。記者林俊良／攝影

中光電（5371）智能機器人事業發展總經理忻維忠表示，中光電智能機器人今年無人機產品出貨量將超過3,000台，躍居台灣無人機出貨第一大廠，同步確立邁向全年獲利的里程碑。

忻維忠指出，中光電智能機器人公司2017年11月成立，原是母公司中光電的AI事業體，是一家以電腦視覺、AI、高速運算與控制相關等先進技術為基礎的新創公司，結合中光電於光學、機構、熱傳、電子的經驗，發展人機互動，運動控制，智能辨識，感應融合及導航等機器人核心技術，提供全方位智能商用機器人解決方案，目前聚焦全自主智能無人機及3D SLAM全自主導航機器人的開發、製造、販售與服務。

回顧在無人機市場的發展歷程，忻維忠說，2021年之前是市場摸索階段，公司做了許多概念驗證（POC）與商業性嚐試，包括與日東最大電商樂天集團、日本電信公司KDDI、 橫河電機SENSYN Robotic，採JDM方式及與美國做安全監控的公司合作，在許多美國重要企業的園區內做安防監測，還有新北市警察局、高雄港、中華電信5G系統快速連網應用等，但都僅止於小批量的POC。2021年至2023年，開始與知名公司展開ODM合作，包括美國TELEDYNE FLIR、Nightingale security航空器製造商，以及國內的海巡署等。忻維忠指出，這階段的無人機或子系統（鏡頭、遙控器）交貨數量，可達達數百台。

忻維忠說，中光電智能機器人公司在2024年起迄今，開始與海內外的軍方有完整合作計畫，交機數量也迅速倍數成長。

