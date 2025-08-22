無人機產業工研院助攻 新興非紅鏈崛起

工研院院長劉文雄表示，台灣無人機產業已被視為是繼半導體後下一個重點產業。經濟部自去年9月推動成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」屆滿一年，已串聯關鍵自主供應鏈，涵蓋馬達、電池、飛控、通訊、感測與整機應用等逾250家，帶領廠商打入歐美供應鏈，國內外接單挑戰百億元大關。

台灣卓越無人機海外商機聯盟也偕同工研院，盤點台灣近60家廠商的核心組件能量後，為提升技術主導權與產業韌性，規劃「三晶二軟」技術藍圖，透過技術藍圖補齊關鍵技術，全面強化無人機整機系統實力。讓非紅供應鏈從戰略構想轉化為實際成果，儼然成為全球新興非紅供應鏈力量。

劉文雄表示，晶片是無人機的「大腦」，從飛控、通訊到定位與AI運算都仰賴高效能晶片支援。台灣在半導體具全球領先優勢，正是推動無人機產業的最佳基礎。

他說，所謂「三晶」即是飛行控制晶片及模組、通訊晶片及模組、衛星定位晶片及模組；「二軟」則為飛行控制軟體、地面控制軟體，聚焦無人機關鍵軟硬體技術自主化，協助國內業者進行技術升級，建構完整產業生態系，強化台灣產業韌性，並為非紅供應鏈奠定技術根基。

台灣卓越無人機海外商機聯盟成功凝聚國內廠商互補資源，例如在特定廠商面臨產能滿載或零組件短缺時，聯盟內的其他成員亦會相互支援，除了以國家隊方式齊心共同對外參與國際展會與標案，也降低斷鏈風險，強化供應鏈韌性，更帶動整體產業升級，由零組件出口提升至整體解決方案輸出，讓台灣在「非紅供應鏈」市場中展現「國家隊」實力。

聯盟並已串聯歐、美、日等八國產業組織，與波蘭、立陶宛等國公協會簽署合作合約，如促成關鍵零組件跨國聯合生產等，助台灣廠商實現實質接單與產品落地。

海外拓展市場方面，參與德國Xponential Europe、美國Xponential Houston、日本Japan Drone與International Drone Expo等全球無人機指標展會，設立「台灣館」展現研發實力。未來也將對接美國GREEN UAS等資安認證體系，強化產品國際市場的準入資格。

針對推動無人機跨國合作，劉文雄看準台法合作契機，親自赴法拜訪全球第二大無人機製造商Parrot，隨後即促成法商高層訪台，雙方透過研討會與商機媒合會，開啟台廠與法商的供應鏈實質合作。同時，也積極與日本合作，攜手日本最大無人機廠商在台建立供應鏈，並推動日本無人機聯盟在台建構非紅供應鏈。後續更推動相關企業，展開國際合作合資設廠及簽署生產合約。

工研院將鎖定巡檢、測繪等利基市場，發展相關無人機研發應用，並與廠商合作打造出台灣自製無人機的整機系統，推出具國際競爭力的無人機產品。工研院除了擘劃技術藍圖與推動海外商機，也積極進行人才培訓、專利智財盤點布局等，協助無人機產業全面發展。