聽新聞
0:00 / 0:00

Meta違規 數發部再罰250萬

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

數位發展部昨（21）日指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告數發部依法裁處250萬元罰鍰，並要求30日內改正。數發部針對Meta違規廣告狀況，近幾個月三度開罰，累計達1,850萬元。

Meta發言系統表示，持續與數發部及執法機關緊密合作，打擊並移除平台上的詐騙內容。此次罰款的主因之一是政府機關以紙本公文形式通報，而非以電子形式通知，導致檢視流程因此延誤。

儘管如此，Meta仍在24小時的時限內，移除95%由紙本公文形式通報的廣告。將與數發部持續合作改善通報流程，確保更迅速地檢視與移除詐騙廣告。

數發部表示，本案是台北市政府於今年6月18日、7月14日移送Meta涉及違法案件共計1,763則，依案件類型分為，未依詐防條例第32條第1項第1款前段於24小時內下架77則，以及後段提供委託刊播者等資訊1,686則。

數發部確認，通報涉詐的廣告均已下架，並要求Meta陳述意見，與高等檢察署、法務部調查局、內政部及台北市政府等相關單位與會討論。因Meta雖下架了95%的詐騙廣告，但對「紙本通報」案件處理緩慢，有5%廣告並未在24小時內下架。因此依法開罰250萬元。

Meta 廣告 數發部

延伸閱讀

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

黃偉哲臉書貼文「地震！大家平安！」變「去死！」 市府回應了

一次參與美國50大企業成長動能 貝萊德投信宣布009813將開募

又被罰250萬元…未依通報時限下架涉詐廣告 Meta發言人說明原委

相關新聞

明年總預算 保守看股房市 房地合一稅首見負成長

行政院會昨（21）日通過明年度中央總預算案，觀察歲入方面呈現股、房市憔悴狀態；財政部以日均量4,288億元預估證交稅收入...

無人機聯盟 全球大搶單 經濟部成立國家隊助國內廠商壯大

賴總統宣示要讓台灣成為無人機亞洲供應鏈中心，對此，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席、漢翔董事長胡開宏表示...

勞動基金指示委外機構 避免香港實體管理資金

彭博資訊報導，台灣勞動基金已指示委外的投資機構，避免以在香港註冊的實體管理資金，凸顯在香港和中國大陸關係日益緊密之際的地...

無人機產業工研院助攻 新興非紅鏈崛起

工研院院長劉文雄表示，台灣無人機產業已被視為是繼半導體後下一個重點產業。經濟部自去年9月推動成立「台灣卓越無人機海外商機...

無人機聯盟 中光電：交機量倍數成長 全年獲利邁向里程碑

中光電智能機器人事業發展總經理忻維忠表示，中光電智能機器人今年無人機產品出貨量將超過3,000台，躍居台灣無人機出貨第一...

無人機聯盟 其昜：強化本土鏈韌性 接軌國際 了解各國需求

其昜科技創辦人暨董事長龔子琪表示，其昜科技的無人機關鍵零組件，原本主攻印度市場，加入台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。