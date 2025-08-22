無人機聯盟 全球大搶單 經濟部成立國家隊助國內廠商壯大

賴總統宣示要讓台灣成為無人機亞洲供應鏈中心，對此，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席、漢翔（2634）董事長胡開宏表示，漢翔是產業龍頭責無旁貸，領軍業界成立台灣卓越無人機海外商機聯盟，下一步聯盟將攜手面向全球搶無人機訂單。

賴總統曾公開宣示，台灣無人機發展兼具天時、地利及人和，期盼業界與政府攜手合作，讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心。

台灣無人機全球大搶單概況

漢翔因在航太領域技術領先，被夥伴推舉擔任聯盟主席，另有七家協同主席，包括神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團，帶領業界共同推動技術升級，創造更大合作契機，共同搶食全球產業大餅。

全球無人機產業正迎來爆炸性成長，惟在台灣仍屬新興產業，投入的廠商雖多，但規模較小，在系統整合能力上相對較缺乏，因此以「聯盟」形式來迎接這股世界潮流，是最適合台灣的模式。

台灣卓越無人機海外商機聯盟主席、漢翔董事長胡開宏。中央社

胡開宏指出，「系統整合」正是漢翔最擅長的事，作為聯盟領頭羊，積極貢獻所長協助所有廠商發揮自身實力，運用產製航空載具經驗，協助國內中小企業逐漸壯大。

胡開宏分析，從俄烏戰爭、以巴衝突來看，無人機在戰場上發揮的戰力超乎預期，因此，「如何防禦無人機入侵」更成為全球最關注的焦點，特別在軍事與敏感基礎設施防護領域，無人機所帶來的威脅，已被全球安全單位列為優先處理課題。漢翔運用戰機的雷達技術經驗，全力投入高端的發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段。

胡開宏細數台灣卓越無人機海外商機聯盟成立近一年的成果，強調聯盟已開始讓全球見證台灣無人機產業研發實力，不僅對外全面提升能見度，對內也有助強化自身武器準備。他強調，聯盟對外積極和世界做朋友，這一年來陸續與捷克、波蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞、美國、日本等國家的協會組織結盟，盟友中更有全球最大，會員來自全球60多個國家、逾600家企業的國際無人系統組織（AUVSI）。

台灣卓越無人機海外商機聯盟的國際盟友橫跨歐洲、美洲、亞洲，透過結盟，與各國展開技術交流，相互學習，進而推動合作。

在國內，會員廠商家數也由成立之初的50多家，如今突破200家，代表無人機產業確實已成為一股不能被忽視的潮流，更顯示國內產業夥伴們深切理解唯有以團結的形式，才能共同爭取更大的國際與本土商機。

另外，工研院也扮演關鍵協助角色，例如工研院的無人機技術藍圖，帶領我們聚焦「三晶二軟」作為產業發展核心方向。在符合市場導向前提下，協助核心技術的開發，就像是產業出題目，工研院來找答案，透過聯盟機制加速推動成果。