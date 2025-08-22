勞動基金指示委外機構 避免香港實體管理資金
彭博資訊報導，台灣勞動基金已指示委外的投資機構，避免以在香港註冊的實體管理資金，凸顯在香港和中國大陸關係日益緊密之際的地緣政治挑戰。
報導指出，管理規模約2,352億美元的勞動基金運用局，去年起口頭要求第三方資產管理公司，在合約中排除香港實體。
勞金局昨（21）日說明，基於近年國際地緣政治風險升高，該局秉持審慎規劃原則所做之概括性提醒，旨在強化投資穩健性，並非針對任何特定地區或單一情況。
勞動基金運用局經常委託全球性的資產管理公司來操作股票和債券。
勞動基金過去已因經濟和金融風險，提醒慎防投資中國大陸，但並未公開對跨國國際資產管理公司轄下香港子公司的立場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言