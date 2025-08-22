勞動基金指示委外機構 避免香港實體管理資金

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者歐芯萌／綜合報導

彭博資訊報導，台灣勞動基金已指示委外的投資機構，避免以在香港註冊的實體管理資金，凸顯在香港和中國大陸關係日益緊密之際的地緣政治挑戰。

報導指出，管理規模約2,352億美元的勞動基金運用局，去年起口頭要求第三方資產管理公司，在合約中排除香港實體。

勞金局昨（21）日說明，基於近年國際地緣政治風險升高，該局秉持審慎規劃原則所做之概括性提醒，旨在強化投資穩健性，並非針對任何特定地區或單一情況。

勞動基金運用局經常委託全球性的資產管理公司來操作股票和債券。

勞動基金過去已因經濟和金融風險，提醒慎防投資中國大陸，但並未公開對跨國國際資產管理公司轄下香港子公司的立場。

香港 資產 金融風險

延伸閱讀

近五年第三起！又一家外資券商撤台了

香港尖東大富豪風光重開2個月就休業 業界：夜經濟轉型

港中資機構嚴守北京廉潔等8規定 不再有寬鬆「港8條」

黎智英國安案 控方：黎還押後續任蘋果舵手 尋國際支持

相關新聞

明年總預算 保守看股房市 房地合一稅首見負成長

行政院會昨（21）日通過明年度中央總預算案，觀察歲入方面呈現股、房市憔悴狀態；財政部以日均量4,288億元預估證交稅收入...

無人機聯盟 全球大搶單 經濟部成立國家隊助國內廠商壯大

賴總統宣示要讓台灣成為無人機亞洲供應鏈中心，對此，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席、漢翔董事長胡開宏表示...

勞動基金指示委外機構 避免香港實體管理資金

彭博資訊報導，台灣勞動基金已指示委外的投資機構，避免以在香港註冊的實體管理資金，凸顯在香港和中國大陸關係日益緊密之際的地...

無人機產業工研院助攻 新興非紅鏈崛起

工研院院長劉文雄表示，台灣無人機產業已被視為是繼半導體後下一個重點產業。經濟部自去年9月推動成立「台灣卓越無人機海外商機...

無人機聯盟 中光電：交機量倍數成長 全年獲利邁向里程碑

中光電智能機器人事業發展總經理忻維忠表示，中光電智能機器人今年無人機產品出貨量將超過3,000台，躍居台灣無人機出貨第一...

無人機聯盟 其昜：強化本土鏈韌性 接軌國際 了解各國需求

其昜科技創辦人暨董事長龔子琪表示，其昜科技的無人機關鍵零組件，原本主攻印度市場，加入台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。