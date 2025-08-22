勞動基金指示委外機構 避免香港實體管理資金

彭博資訊報導，台灣勞動基金已指示委外的投資機構，避免以在香港註冊的實體管理資金，凸顯在香港和中國大陸關係日益緊密之際的地緣政治挑戰。

報導指出，管理規模約2,352億美元的勞動基金運用局，去年起口頭要求第三方資產管理公司，在合約中排除香港實體。

勞金局昨（21）日說明，基於近年國際地緣政治風險升高，該局秉持審慎規劃原則所做之概括性提醒，旨在強化投資穩健性，並非針對任何特定地區或單一情況。

勞動基金運用局經常委託全球性的資產管理公司來操作股票和債券。

勞動基金過去已因經濟和金融風險，提醒慎防投資中國大陸，但並未公開對跨國國際資產管理公司轄下香港子公司的立場。