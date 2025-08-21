電力景氣燈號 退至黃紅燈 經濟成長動能出現收斂訊號

經濟日報／ 本報綜合報導
7月電力景氣燈號揮別熱絡紅燈，退至黃紅燈，顯示台灣經濟成長動能出現收斂訊號。聯合報系資料照
台綜院昨（21）日發布7月電力景氣燈號，由於備貨紅利消退，7月電力景氣燈號揮別熱絡紅燈，退至黃紅燈，顯示台灣經濟成長動能出現收斂訊號。

台綜院調查，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.34%，整體電力景氣燈號由熱絡的紅燈轉為黃紅燈。預測今年7月經濟成長率為3.5%。

值得注意的是，隨著7月起各國關稅政策陸續公布，早前因關稅政策提前拉貨的急單紅利將逐步淡化，企業也將調整庫存與出貨節奏。台綜院預期第3季起，用電表現將逐步回歸常態表現，經濟成長力道亦可能呈現漸次放緩趨勢。

據調查，製造業7月用電小幅正成長0.77%，電力景氣燈號同樣從熱絡紅燈轉為黃紅燈，而且製造業產業用電與外銷訂單漲幅開始收斂，景氣出現走緩態勢。

進一步觀察主要行業，7月半導體業用電量成長11.01%，創下近三年單月最大漲幅，電力景氣燈號連續四個月呈現熱絡紅燈，景氣維持熱絡格局。

台綜院指出，隨著7月關稅措施陸續公布，前期急單備貨紅利逐漸消退，產業景氣出現半導體獨強、傳統製造業疲軟，產業兩極化走勢愈來愈明顯。反映在用電表現上，人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端應用需求持續暢旺的帶動下，電子科技產業用電穩健成長，其中，在AI應用與全球伺服器建置潮持續推動下，7月半導體業用電再創歷史新高，展現強勁生產動能，成為帶動台灣經濟成長的主要引擎。

傳統製造業普遍受暫時性20%關稅衝擊，以及全球景氣走緩、終端需求低迷等因素影響，產業動能疲弱不振，出口與生產表現乏力。尤其傳統產業面對對等關稅與國際終端需求疲弱等因素影響，化學材料業、塑橡膠製品業、鋼鐵業與機械設備業等用電量持續負成長。

