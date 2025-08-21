政院通過企業併購法修正草案 安永給中小企業這些提醒

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

行政院通過《企業併購法》修正草案，新增股份轉換的租稅措施，未來若企業在符合一定條件下進行股份轉換，所產生的證券交易所得，可以選擇暫時不計入當年度基本所得額，而是等到實際轉讓股份時再行申報課稅。專家分析，此舉被視為鼓勵產業整合、提升企業組織效能的重要政策，有助於中小企業突破規模不足與成長瓶頸。

長期以來，台灣傳統產業如工具機、模具、塑膠製品、電子材料等中小企業，常面臨技術與規模劣勢，無法有效抗衡日韓高階產品，也難以和大陸廠商在中低階市場競爭，加上關稅衝擊，導致業績成長停滯。專家認為，在這樣的環境下，組成產業控股公司或許是一帖解方，透過控股架構整合人力、財務、技術與品牌，中小企業能夠形成規模經濟，提升研發與市場競爭力。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師孫孝文提醒，仍需留意稅務上的灰色地帶，部分重資產型中小企業在進行股份移轉時，是否會被認定屬於《所得稅法》第四條之四第三項的股權交易範圍，進而需要立即承擔稅負，尚有疑義，若涉及房地合一稅適用，企業可能還是要立刻繳納稅款，恐怕削弱修法的政策效果，因此建議主管機關進一步釐清。

此外，收購公司須符合「產業控股公司」資格才能適用新規，未來主管部會在訂定標準時，孫孝文建議。應兼顧中小企業的規模與實際營運情況。特別是近年部分產業景氣波動劇烈，企業營收起伏大，若能將這些因素納入考量，政策才更能落實彈性與可行性。

