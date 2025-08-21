財長：中小企業最關心緊縮銀根 籲銀行積極配合金融支持措施

我國貿易金融專業銀行輸出入銀行於21日擴大主辦「財政部因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案-金融支持措施對廠商暨金融機構說明會」，財政部長莊翠雲致詞時表示，中小企業最為關心緊縮銀根問題。銀行公會已提對有繼續經營意願且繳息正常企業，在12月31日以前到期貸款得向金融機構申請展延6個月的寬緩措施，她並呼籲現場公民營銀行積極配合辦理各項支持措施。

4月2日美國發布關稅政策及相關關稅措施，為減輕對國內產業衝擊，財政部提供6項措施，分別為提供出口廠商金融支持2項措施；便捷業者出口通關作業、降低行政成本2項措施，以及提供租稅優惠、擴大投資抵減適用2項措施，以支持我國出口供應鏈產業。

為使廠商及承貸金融機構充分了解相關內容，21日莊翠雲再度出席由輸出入銀行辦理之說明會，對8月7日正式開辦「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」2項金融支持措施加強宣傳，此次說明會並有多家銀行及廠商的董事長或總經理親自出席。

莊翠雲開場致詞表示，感謝28家金融機構配合輸出入銀行辦理「貿易融資利息減碼措施」，亦請承辦金融機構對符合資格的廠商迅速完成受理與作業，咸信透過各該金融機構全台總計超過3,100個營業據點，再搭配「從速、從簡」的推動原則，能使受影響廠商藉此獲得喘息，進一步轉危為安。而金融機構亦可藉由本項金融措施的承辦維持其授信資產品質，並提升其往來客戶的向心力。此外，金融機構亦可鼓勵受影響廠商充分善用輸出入銀行辦理之「輸出保險費用減免」措施，降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，強化布局全球的競爭力。

莊翠雲提到，自美國關稅新政公布後，總統與行政院長分別展開產業傾聽之旅，從中得知多數企業，尤以中小企業最為關心緊縮銀根問題。故4月18日金管會即同意銀行公會所提，對於有繼續經營意願且繳息正常企業，在12月31日以前到期貸款得向金融機構申請展延6個月的寬緩措施，另經濟部亦請中小企業信用保證基金配合提供保證，來減輕企業資金壓力，同時呼籲現場出席之公民營銀行積極配合辦理各項支持措施，提高企業經營韌性，度過短期衝擊。

莊翠雲最後強調，「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」兩項金融支持措施，有賴各承辦金融機構配合推動，藉由金融機構間相互通力合作，全力協助產業；同時也藉由金融機構的專業服務，強化金融支持措施的落實，因應挑戰與衝擊，化危機為再度成長的契機。

為使受影響廠商及承辦金融機構更清楚了解金融支持措施相關內容，輸銀將於9月份起陸續於台南、高雄、台中及桃園舉辦相關說明會。凡具備出口美國外銷實績或其關連產業且其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績較基期衰退達10%；或關連產業廠商營業額較基期衰退達10%者，可透過本措施減輕資金成本負擔。

同時輸銀特建置網路服務平台，提供簽約辦理的承貸金融機構就其受理廠商之案件，於該平台辦理受理登記、額度控管、融資核准登錄及利息減收款請領作業。並在財政部全球資訊網及輸出入銀行網站提供完整資訊。