川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
和碩董事長童子賢參加「聽見零雨」詩歌發表會。記者陳宛茜／攝影
和碩董事長童子賢參加「聽見零雨」詩歌發表會。記者陳宛茜／攝影

美國總統川普昨天在社群平台上發文，痛批風力與太陽能發電是「世紀大騙局」，並強調他的政府將不會再批准任何新的相關計畫。對此，和碩董事長童子賢表示，針對川普所說的「綠能是世紀大騙局」，他不是很贊成。他認為，世界上可以持續成長的能源，大概就是太陽能、風力與核能，「我們為什麼要不顧一切建設太陽能和風力發電，卻排擠核能呢？」

童子賢是在今天參加「聽見零雨」發表會時，接受媒體聯訪，發表對川普「世紀大騙局」的看法。他指出，川普說綠能是「世紀大騙局」的一大因素是綠能成本較高。在台灣因為土地狹小，要在陸地上作風電不容易，因此只好到海洋做離岸風電。而風力發電的成本，一般是離岸風電的五成和六成。

「我們需要綠能。但台灣的土地太小、綠能只能節制發展。」童子賢表示，既然台灣的綠能缺乏廣大的土地可以支持，「我們應該慎重地選擇核能」。而核能的核安非常重要，台灣應該把所有精神都花費在如何保護核能發電的安全，把所有專業知識用在核安上，讓核安更進一步。台灣如果沒有核能幫忙，只靠狹小的土地用力發展綠能，對森林珊瑚等環境保護會是一場浩劫，有了核能的幫忙，「病人的壓力會減輕。」

核能 川普 社群

