快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

與醫材業者座談 經長提6大因應做法助升級轉型

中央社／ 台北21日電

面對美國對等關稅與新台幣匯率波動等挑戰，經濟部長郭智輝近日與醫材業者座談表示，加強6大面向規劃因應做法，協助醫材產業升級轉型，並提升整體國際競爭力；經濟部也已密集與紡織、金屬、半導體、汽車零組件、電子等出口導向產業座談。

經濟部長郭智輝昨天下午主持「醫療器材產業座談會」，邀集12家具有出口美國實績，且曾獲卓越中堅企業獎、國家磐石獎、小巨人獎等中小型醫材及生技業者，針對美國對等關稅措施、新台幣匯率波動、中小企業海外布局策略等議題深入交流，廣納業者意見，以研商有效的協助方案。

郭智輝指出，醫療生技產業是台灣下一座護國神山，經濟部支持並鼓勵業者進行高值化及創新研發，導入AI技術，加速開發智慧醫材與新興產品，以維持領先競爭優勢，開拓藍海市場。

面對美方關稅與新台幣匯率波動的挑戰，郭智輝表示，經濟部正加強從6大面向規劃因應做法，協助醫材產業升級轉型，並提升整體國際競爭力。首先為深耕利基市場，開發高度客製化產品與服務，提升差異化競爭力。其次，以彈性與速度為核心，加快轉型升級，提升價值創造，鞏固全球市場優勢。第三，以從優從簡從速原則，支持中小企業創新研發，並透過補助措施，推動產業研轉型。

第四，經濟部已於8月14日成立美國達拉斯台灣貿易投資中心，整合供應鏈與銷售通路，發揮群聚效應。第五，規劃赴美設置產業園區，協助業者布局，並透過高值化、數位化、國際化的轉型路徑，開拓新市場與新客戶。最後，結合公民營銀行及中小企業信保基金，提供中小企業「低門檻、低成本、低風險」的預售遠期外匯避險方案，降低產業匯率風險。

與會業者表示，面對近期新台幣匯率波動已導致接單不易、匯損影響獲利等情勢，希望政府可以協助穩定匯率。

郭智輝表示，匯率由市場供需決定，經濟部持續掌握匯率變動資訊，並與公民營銀行合作推動多項金融支持措施，包括中小微多元振興貸款，以及經濟部與中小企業信保基金合作推出的匯率避險保證機制，額外提供同一企業新台幣6000萬元保證額度，並於今年底前免收保證手續費，以協助中小企業降低匯率波動影響。

郭智輝強調，自美國今年4月宣布加徵進口關稅以來，經濟部已密集與紡織、金屬、半導體、汽車零組件、電子等出口導向產業進行座談，並將持續深入產業第一線，傾聽需求、蒐集建議，透過精準政策與資源投入，協助台灣醫材產業強化韌性，打造具國際競爭力與永續發展的供應鏈，降低匯率波動對中小企業營運的影響。

經濟部 新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

快樂宴停留3小時...侯漢廷道歉認未嚴謹查核 郭智輝回應了

「錯了就認」兩度鞠躬向郭智輝道歉 侯漢廷：監督別人前要監督自己

影／指控郭智輝赴宴3小時「翻車」 侯漢廷鞠躬超過90度道歉

「匯率31元」郭智輝言論惹議！被狂嘴：不小心把秘密說出來

相關新聞

勞保明年度撥補1200億元 台電則未獲得撥補額度

行政院會21日討論通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，總預算歲入2兆8,623億元，結束連4年成長...

明年股市動能趨緩 2026年證交稅預估2,501億元、較去年少193億元

行政院21日通過明年度中央政府總預算案，根據編列狀況來看，明年證交稅2,501億元，減少193億元，是否意味明年股市不佳...

產業用電兩極化 台綜院7月EPI電力景氣指數降為黃紅燈

台灣綜合研究院發布7月EPI電力景氣指數，7月因人工智慧（AI）需求持續暢旺帶動下，電子科技產業用電維持增長，半導體用電...

政府通過「企業併購法」修正草案 促進產業整合

為協助企業於關鍵轉型期突破成長瓶頸、提升營運效率，透過整合成立產業控股公司，藉由控股架構整合人力、財務、製造、技術及品牌...

財長：中小企業最關心緊縮銀根 籲銀行積極配合金融支持措施

我國貿易金融專業銀行輸出入銀行於21日擴大主辦「財政部因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案-金融支持措施對廠商暨金融機構說...

川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

美國總統川普昨天在社群平台上發文，痛批風力與太陽能發電是「世紀大騙局」，並強調他的政府將不會再批准任何新的相關計畫。對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。