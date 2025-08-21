Meta未依通報時限下架涉詐廣告 數發部再罰250萬元

針對日前台北市政府通報Meta所營Facebook平台，未依《詐欺犯罪危害防制條例》（下稱詐防條例）第32條第1項第1款規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告之情事，數位發展部依法裁處新台幣250萬元罰鍰。

數發部表示，本案源於台北市政府於114年6月18日、7月14日移送Meta涉及違法案件共計1,763則，依案件類型分為：未依詐防條例第32條第1項第1款前段於24小時內下架77則及後段提供委託刊播者等資訊1,686則；數發部於接獲通報後即啟動調查作業，確認通報之涉詐廣告均已下架。

數發部即依《行政程序法》要求Meta陳述意見，並邀集高等檢察署、法務部調查局、內政部及臺北市政府等相關單位與會討論。調查發現，Meta雖已配合將臺北市政府所提供的95%詐騙廣告下架，但由於本次臺北市政府提供的通報案件不是電子檔案，而是紙本資料，Meta在處理紙本通報的速度緩慢，所以仍有5%案件未能符合《詐防條例》規定於24小時內下架。綜合考量違規情事，數發部依同法第39條第1項第3款規定裁罰新臺幣250萬元，並要求 Meta於30日內改正。

另有關Meta涉及違反《詐防條例》未提供委託刊播者等相關資料予臺北市政府，經查Meta已將相關資料提供予內政部警政署，符合相關規定。惟後續數發部將請內政部評估建立單一窗口機制，以利業者及地方政府遵循辦理。

數發部秉持依法行政立場，督促業者落實法遵，除要求業者限期改正外，為加速處理流程，數發部將協助各地方政府與4大業者建立電子送達約定，未來透過數發部建置之網路詐騙通報查詢網以電子通知，即時下架涉詐廣告，降低民眾接觸涉詐廣告之風險。數發部將持續與各部會緊密合作，強化網路詐騙防制機制，共同維護民眾資訊安全與合法權益。

對此，Meta表示，將持續與台灣的數位發展部及執法機關緊密合作，打擊並移除平台上的詐騙內容。此次罰款的主因之一是政府機關以紙本公文形式通報給我們，而非以電子形式通知，導致我們檢視流程因此延誤。儘管如此，Meta仍在24小時的時限內，移除了95%由紙本公文形式通報的廣告。我們將與數位發展部持續合作改善通報流程，確保更迅速地檢視與移除詐騙廣告。