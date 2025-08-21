數位發展部再罰Meta 250萬元 Meta：與數發部持續改進通報流程

數位發展部21日指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處250萬元罰鍰，並要求30日內改正。數發部針對Meta違規廣告狀況，近幾個月三度開罰，累計達1,850萬元。

Meta發言系統表示，持續與數位發展部及執法機關緊密合作，打擊並移除平台上的詐騙內容。此次罰款的主因之一是政府機關以紙本公文形式通報，而非以電子形式通知，導致檢視流程因此延誤。儘管如此，Meta仍在24小時的時限內，移除了95%由紙本公文形式通報的廣告。將與數發部持續合作改善通報流程，確保更迅速地檢視與移除詐騙廣告。

數發部表示，本案是台北市政府於今年6月18日、7月14日移送Meta涉及違法案件共計1,763則，依案件類型分為，未依詐防條例第32條第1項第1款前段於24小時內下架77則，以及後段提供委託刊播者等資訊1,686則。

數發部確認通報涉詐廣告均已下架，並要求Meta陳述意見，與高等檢察署、法務部調查局、內政部及台北市政府等相關單位與會討論。因Meta雖下架了95%的詐騙廣告，但對「紙本通報」案件處理緩慢，有5%廣告並未在24小時內下架。因此依法開罰250萬元。

今年5月，數發部因臉書平台出現2則廣告未依《詐欺犯罪危害防制條例》揭露出資者與刊播委託者資訊，依法裁處Meta每案50萬元，7月又因Meta廣告出現系統性缺失，處1,500萬罰鍰，21日再以詐騙廣告未即時下架處份250萬元，累計四個月來已處份1,850萬元。