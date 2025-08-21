快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

數位發展部再罰Meta 250萬元 Meta：與數發部持續改進通報流程

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Meta發言系統表示，持續與數位發展部及執法機關緊密合作，打擊並移除平台上的詐騙內容。路透
Meta發言系統表示，持續與數位發展部及執法機關緊密合作，打擊並移除平台上的詐騙內容。路透

數位發展部21日指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告數發部依法裁處250萬元罰鍰，並要求30日內改正。數發部針對Meta違規廣告狀況，近幾個月三度開罰，累計達1,850萬元。

Meta發言系統表示，持續與數位發展部及執法機關緊密合作，打擊並移除平台上的詐騙內容。此次罰款的主因之一是政府機關以紙本公文形式通報，而非以電子形式通知，導致檢視流程因此延誤。儘管如此，Meta仍在24小時的時限內，移除了95%由紙本公文形式通報的廣告。將與數發部持續合作改善通報流程，確保更迅速地檢視與移除詐騙廣告。

數發部表示，本案是台北市政府於今年6月18日、7月14日移送Meta涉及違法案件共計1,763則，依案件類型分為，未依詐防條例第32條第1項第1款前段於24小時內下架77則，以及後段提供委託刊播者等資訊1,686則。

數發部確認通報涉詐廣告均已下架，並要求Meta陳述意見，與高等檢察署、法務部調查局、內政部及台北市政府等相關單位與會討論。因Meta雖下架了95%的詐騙廣告，但對「紙本通報」案件處理緩慢，有5%廣告並未在24小時內下架。因此依法開罰250萬元。

今年5月，數發部因臉書平台出現2則廣告未依《詐欺犯罪危害防制條例》揭露出資者與刊播委託者資訊，依法裁處Meta每案50萬元，7月又因Meta廣告出現系統性缺失，處1,500萬罰鍰，21日再以詐騙廣告未即時下架處份250萬元，累計四個月來已處份1,850萬元。

Meta 廣告 數發部

延伸閱讀

又被罰250萬元…未依通報時限下架涉詐廣告 Meta發言人說明原委

2分鐘讀國際新聞／台積電登榜《時代》2025 全球百大最具影響力企業

市場按讚呼聲高 AI伺服器需求爆發！這二家硬體廠訂單吃補

Meta AI眼鏡價格親民 可望激發買氣

相關新聞

勞保明年度撥補1200億元 台電則未獲得撥補額度

行政院會21日討論通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，總預算歲入2兆8,623億元，結束連4年成長...

明年股市動能趨緩 2026年證交稅預估2,501億元、較去年少193億元

行政院21日通過明年度中央政府總預算案，根據編列狀況來看，明年證交稅2,501億元，減少193億元，是否意味明年股市不佳...

產業用電兩極化 台綜院7月EPI電力景氣指數降為黃紅燈

台灣綜合研究院發布7月EPI電力景氣指數，7月因人工智慧（AI）需求持續暢旺帶動下，電子科技產業用電維持增長，半導體用電...

政府通過「企業併購法」修正草案 促進產業整合

為協助企業於關鍵轉型期突破成長瓶頸、提升營運效率，透過整合成立產業控股公司，藉由控股架構整合人力、財務、製造、技術及品牌...

數位發展部再罰Meta 250萬元 Meta：與數發部持續改進通報流程

數位發展部21日指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發部依法...

彭博揭勞動基金委外投資排除港企 基金局駁：未針定特定區域

彭博報導，勞動基金指示委外的投資機構排除在香港註冊的實體來管理資金。對此，勞動基金運用局回應，基於近年國際地緣政治風險升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。