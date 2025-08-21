Meta未依時限下架涉詐廣告 數發部3度開鍘處250萬罰鍰

數發部數產署今天表示，針對台北市政府通報Meta所營Facebook平台未依詐欺犯罪危害防制條例，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處新台幣250萬元罰鍰。這也是數發部3度開罰Meta。

數產署表示，本案源於台北市政府於今年6月18日、7月14日移送Meta涉及違法案件共計1763則，包括未依詐防條例於24小時內下架77則，以及未提供委託刊播者等資訊1686則。數發部於接獲通報後即啟動調查作業，確認通報的涉詐廣告均已下架。

數產署說明，調查發現，Meta雖已配合將台北市政府所提供的95%詐騙廣告下架，但由於本次台北市政府提供的通報案件不是電子檔案，而是紙本資料，Meta在處理紙本通報的速度緩慢，所以仍有5%案件未能依規於24小時內下架。綜合考量違規情事，數發部依詐防條例規定裁罰新台幣250萬元，並要求Meta於30日內改正。

另對於Meta涉未提供委託刊播者等相關資料予台北市政府，數產署表示，經查Meta已將相關資料提供給內政部警政署，符合相關規定，後續將請內政部評估建立單一窗口機制，以利業者及地方政府遵循辦理。

數產署強調，數發部秉持依法行政立場，督促業者落實法遵，除要求業者限期改正外，為加速處理流程，將協助各地方政府與4大業者建立電子送達約定，未來透過數發部建置的網路詐騙通報查詢網以電子通知，即時下架涉詐廣告，降低民眾接觸涉詐廣告風險。

數發部今年5月22日認定Meta旗下臉書廣告資訊揭露不完全、未揭露委託刊播者等案，依詐防條例首次開罰100萬元，也創下詐防條例上路以來首家挨罰業者；6月30日，數發部說明，調查發現臉書廣告服務有系統性缺失，違反詐防條例規定，依法重罰1500萬元。