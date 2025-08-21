彭博揭勞動基金委外投資排除港企 基金局駁：未針定特定區域

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
彭博揭勞動基金委外投資排除港企，基金局指未針定特定區域。本報系資料照片
彭博報導，勞動基金指示委外的投資機構排除在香港註冊的實體來管理資金。對此，勞動基金運用局回應，基於近年國際地緣政治風險升高，為強化投資穩健性，113年第一次國外委任案公開徵求說明書裡，請投標業者提供預計簽署契約的法定公司，並附註「請避免可能之地緣政治風險」，非針對任何特定地區或單一情況。

報導指出，勞動基金過去因經濟和金融風險，提醒慎防投資中國，但並未公開對跨國國際資產管理公司轄下香港子公司的立場。但2024年以來，便要求第三方管理者將香港實體排除在其合約之外。

報導稱，兩年前勞動基金運用局曾將全球被動股票投資委由第三方全球資產管理人「北方信託香港有限公司」。去年9月遴選16億美元永續不動產證券投資委託的基金經理人時，將香港列為「敏感司法管轄區」。

對此，勞動基金運用局說，國外委託經營遴選作業依循公開遴選程序辦理，主要是依循各基金年度資產配置計畫，綜合考量基金屬性、現金流量及市場環境等因素，規畫不同類型的委任案及委託額度，並透過公開遴選方式辦理。

關於彭博報導，基金局解釋，曾在113年第一次國外委任案公開徵求說明書（RFP）中，請投標業者提供預計與勞動基金運用局簽署契約的法定公司名稱及地址，並附註「請避免可能之地緣政治風險」，這是基於近年國際地緣政治風險升高，秉持審慎規畫原則所做的概括性提醒，旨在強化投資穩健性，並非針對任何特定地區或單一情況。

至於報導所提112年第一次全球被動股票型委任案，部分受託機構由香港投資團隊執行，勞動基金運用局也並未要求變更簽約主體。

香港 勞動基金

相關新聞

勞保明年度撥補1200億元 台電則未獲得撥補額度

行政院會21日討論通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，總預算歲入2兆8,623億元，結束連4年成長...

明年股市動能趨緩 2026年證交稅預估2,501億元、較去年少193億元

行政院21日通過明年度中央政府總預算案，根據編列狀況來看，明年證交稅2,501億元，減少193億元，是否意味明年股市不佳...

產業用電兩極化 台綜院7月EPI電力景氣指數降為黃紅燈

台灣綜合研究院發布7月EPI電力景氣指數，7月因人工智慧（AI）需求持續暢旺帶動下，電子科技產業用電維持增長，半導體用電...

政府通過「企業併購法」修正草案 促進產業整合

為協助企業於關鍵轉型期突破成長瓶頸、提升營運效率，透過整合成立產業控股公司，藉由控股架構整合人力、財務、製造、技術及品牌...

數位發展部再罰Meta 250萬元 Meta：與數發部持續改進通報流程

數位發展部21日指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發部依法...

