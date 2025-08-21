核三公投倒數 藍委揭台電第一線心聲「誰會說台灣電現在夠？」

立委洪孟楷21日表示，有關台灣到底缺不缺電，其實「問台電人」就知道，他呼籲本周823公投請投同意，為台灣能源保留一個務實的機會。

洪孟楷提到，本周六就要核三延役公投，有些人可能已經先有定見，但大多數也許認為還很遙遠，根本問題是台灣到底缺不缺電？

洪孟楷說，過去他跟好幾位在台電的第一線、中階主管、高階管理單位人員私下討論，大多人只能苦笑不語，但少數敢說真話的人士直接說，「別聽檯面上政治語言，就問問你我身邊的台電人，誰會說台灣電現在夠？」「30年前考進台電不敢講光宗耀祖、但至少走路有風；現在卻是人人低調再低調，時間到趕快辦退休！說穿了，現在的壓力和爛攤子，誰接誰倒楣！」

洪孟楷透露，有主管級的人士私下跟他說，「以往機組要歲修就歲修，不急著上線，因為整體供電是充足的；現在是一絲一毫也要錙銖必較，如果哪個機組臨時出點小狀況，半夜三點都要隨時電話待命。」「這已經不是特例、而是常態了。」

洪孟楷直言，其實台電人就是理工人，特質就是科學、務實，有一說一；他質疑政府在美化發電數字的同時，有真正聽過第一線同仁的心聲嗎？

他表示，823是近年來針對發電的再一次公投。綜觀我國公投史，關於電力的題目應該是最多的，代表不分你我、黨派、南北，大家都需要用電、大家也都不能沒有電！當世界潮流趨勢都往低碳排、穩定、平價的供電靠攏，試問沒產煤、沒產氣、地狹人稠的台灣，有什麼理由拒絕與世界接軌？

他強調，自己要為不敢出名、但認真做事的台電人發聲；台電的上下同仁，應該是大家最尊敬的無名英雄。拒絕被政治意識形態綁架污名台電，823一起站出來，讓主流民意展現。