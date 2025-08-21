AI基本法黨團協商 立委提金三角結構：由政院設立戰略委員會

立院教文委員會21日由召委、藍委葛如鈞主持「AI基本法」草案黨團協商，包括數發部長黃彥男等官員皆到場，出席協商的民進黨團代表為立委陳培瑜、民眾黨團代表為立委劉書彬，國民黨團另有立委許宇甄、吳宗憲參加討論。

葛如鈞表示，該案已於5月14日、6月11日、8月4日，交付交通及教文委員會聯席會議審查完畢；審查結果，法案名稱、各章章名、部分條文保留交由黨團協商。

葛如鈞說明，國民黨團版AI基本法一共21條條文，整併了十幾個立委的版本，其中也有納入綠委張雅琳、林宜瑾等版本的意見，已經是一個非常具有共識基礎的版本。草案送出委員會之前，已經有4條條文通過、不須協商，另外17條今日協商，社會各界也希望能盡快達成共識。

葛如鈞指出，一旦黨團協商順利完成，後續就不需要立法院長韓國瑜再次召集院長與黨團的協商，也不需要冷凍期一個月，就有機會在這會期完成我國史上第一個AI基本法。倘若協商未完成，17條條文最終送院會表決，需要逐條表決或進行冗長發言，將耗費大量時間。

葛如鈞表示，今天的協商，已經提出一個最新的協商修正版，這個修正版非常有誠意地傾聽業界的聲音，也將綠委伍麗華、林宜瑾等人的版本意見納入其中，一起來做審議，並且部分條文內容也跟民眾黨團版取得一致性。希望這次協商後的共識版，可以讓法案順利加速推行。

進入本次協商前，對於法案比較大的歧見兩個部分。

葛如鈞指出，第一個部分，民進黨團比較在意的兒少保護、保障弱勢、勞動平權等議題，在今天協商的版本之中，內文已經有充實完善。第二個部分，有關主管機關，國民黨團希望是國科會、民進黨團偏向於數發部，這點有待討論。

葛如鈞說，國民黨團希望由國科會主管，原因是國科會同時主導全台灣的科學園區、台灣高等技術研發，例如機器人研發、新創計畫等，都是國科會管轄，可以朝向創新研發的方向來前進。

葛如鈞也說，民進黨團希望由數發部主管，主要是將AI視為國家安全議題，認為AI是國安的一環，需要被管制跟管控，不可以隨便亂用，意即希望由政府控制AI被使用的時機跟方法。

葛如鈞提到，日本「AI促進法」是採取開放式，美國「AI行動法」也是走向開放。其實只有開放創新研發AI，才可以擊敗或抵擋專制政府在做的AI。

葛如鈞說明，目前的版本，有非常完整的金三角結構，希望能夠設立行政院戰略層級的戰略委員會，由行政院長主導，然後國科會做為「AI基本法」主管機關、還有行政院戰略委員會的幕僚機構，在風險的部分，還有風險分類以及安全評估由數發部來進行主導。