勞保明年度撥補1200億元 台電則未獲得撥補額度

行政院會21日討論通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，總預算歲入2兆8,623億元，結束連4年成長，歲出則微幅提升至3兆350億元。其中針對勞保、健保及台電撥補狀況，勞保明年度撥補維持1,200億元，健保及台電則無給予撥補。

主計總處公務預算處長許永議說明，明年度撥補勞保仍維持1,200億元，相較去年沒有特別增減，另在韌性特別條例也有規劃100億元。

健保部分，衛福部會計處長張育珍補充，韌性特別條例已規劃挹注200億元。以今年整體健保狀況來看，115年度健保基金保險收支淨短絀673億餘元，預計依法收回安全準備金來填補；整體來說，2026年底安全準備餘額約794億元，折合整個保險給付，大約還有1.04億元，健保財務仍能繼續支持到2026年。

目前台電公司財務仍嚴峻，明年度預算並未給予撥補，對於台電財務狀況要如何因應，經濟部次長賴建信說明，將密切關注台電公司支出成本結構，包括國際油價、天然氣價格變動；經濟部與台電公司也積極對接，討論開源節流，比如台電今年推出綠電RE30商品，能增加一點收入，並透過公司治理力求節流。

至於政府未能撥補台電，是否意味下半年電價可能調漲，賴建信說，每年都有兩次的電價審議委員會，成員包括專家、各方重要利害關係人，經濟部會尊重電價審議委員會的專業評估。