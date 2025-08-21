快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

勞保明年度撥補1200億元 台電則未獲得撥補額度

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
主計總處公務預算處處長許永議（右）。聯合報系資料照
主計總處公務預算處處長許永議（右）。聯合報系資料照

行政院會21日討論通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，總預算歲入2兆8,623億元，結束連4年成長，歲出則微幅提升至3兆350億元。其中針對勞保、健保台電撥補狀況，勞保明年度撥補維持1,200億元，健保及台電則無給予撥補。

主計總處公務預算處長許永議說明，明年度撥補勞保仍維持1,200億元，相較去年沒有特別增減，另在韌性特別條例也有規劃100億元。

健保部分，衛福部會計處長張育珍補充，韌性特別條例已規劃挹注200億元。以今年整體健保狀況來看，115年度健保基金保險收支淨短絀673億餘元，預計依法收回安全準備金來填補；整體來說，2026年底安全準備餘額約794億元，折合整個保險給付，大約還有1.04億元，健保財務仍能繼續支持到2026年。

目前台電公司財務仍嚴峻，明年度預算並未給予撥補，對於台電財務狀況要如何因應，經濟部次長賴建信說明，將密切關注台電公司支出成本結構，包括國際油價、天然氣價格變動；經濟部與台電公司也積極對接，討論開源節流，比如台電今年推出綠電RE30商品，能增加一點收入，並透過公司治理力求節流。

至於政府未能撥補台電，是否意味下半年電價可能調漲，賴建信說，每年都有兩次的電價審議委員會，成員包括專家、各方重要利害關係人，經濟部會尊重電價審議委員會的專業評估。

台電 健保 電價

延伸閱讀

115年度總預算撥補勞保1200億 特別預算挹注健保200億

北市信義區晚間停電481戶受影響 民眾酸「周末公投反映民意」

【重磅快評】核廢原地踏步 台電及經濟部想混水摸魚？

WSBL／選秀會台電挑5名新血 國泰直接放棄

相關新聞

勞保明年度撥補1200億元 台電則未獲得撥補額度

行政院會21日討論通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，總預算歲入2兆8,623億元，結束連4年成長...

明年股市動能趨緩 2026年證交稅預估2,501億元、較去年少193億元

行政院21日通過明年度中央政府總預算案，根據編列狀況來看，明年證交稅2,501億元，減少193億元，是否意味明年股市不佳...

產業用電兩極化 台綜院7月EPI電力景氣指數降為黃紅燈

台灣綜合研究院發布7月EPI電力景氣指數，7月因人工智慧（AI）需求持續暢旺帶動下，電子科技產業用電維持增長，半導體用電...

政府通過「企業併購法」修正草案 促進產業整合

為協助企業於關鍵轉型期突破成長瓶頸、提升營運效率，透過整合成立產業控股公司，藉由控股架構整合人力、財務、製造、技術及品牌...

AI基本法黨團協商 立委提金三角結構：由政院設立戰略委員會

立院教文委員會21日由召委、藍委葛如鈞主持「AI基本法」草案黨團協商，包括數發部長黃彥男等官員皆到場，出席協商的民進黨團...

經長盼農曆年前匯價穩定在31元爆爭議 經濟部急澄清：反映業者期望

經濟部長郭智輝昨日在立法院經濟委員會表示，已與央行討論，到農曆年前盼能穩定匯價，希望維持過去六年平均匯價31元。但外界及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。