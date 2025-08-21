明年股市動能趨緩 2026年證交稅預估2,501億元、較去年少193億元

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
財政部次長李慶華。圖／本報資料照片
行政院21日通過明年度中央政府總預算案，根據編列狀況來看，明年證交稅2,501億元，減少193億元，是否意味明年股市不佳。對此，財政部次長李慶華表示，主要是根據今年1-7月的4,288億元日均成交值來推估，從主計總處明年的經濟成長率預估來看，明年景氣呈現趨緩。

根據行政院所編列的歲入稅目中，減列營業稅3,534億元、貨物稅441億元、證交稅193億元及關稅155億元，其中營業稅部分減列最多，李慶華表示，主要是受到新版財劃法影響，95.5%的稅收都要分配給地方。

此外，證交稅部分，李慶華表示，目前的估計方式確實是有減少，因為去年度在估的時候，是按照日均值4,600億元來估，但是我們從今年1-7月來看日均成交值約在4,288億元，這部分也已排除四月份美國對等關稅的衝擊影響，估計天數以243天來預估。

至於關稅及貨物稅部分，主要是有稅制上的調整，例如節能家電補助、含糖飲料等都已刪除，此外，貨物稅及關稅有所調整也是多少受到美國對等關稅影響，今年實徵的狀況確實跟去年相比確實有受到影響，再加上明年經濟成長率來推估，因此才會有所減少。

關稅 李慶華

