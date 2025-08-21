7月半導體用電創高 但電力景氣號變「黃紅燈」、第3季成長力道放緩

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台綜院21日發布7月台灣EPI電力景氣指數。7月產業用電呈現明顯的兩極化走勢，一方面在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端應用需求持續暢旺的帶動下，電子科技產業用電維持穩健增長，其中半導體用電成長更創下近三年來新高，展現強勁動能；另方面傳統產業則受制於全球終端需求低迷，以及美國對進口產品加徵關稅的衝擊影響，抵銷整體產業部分用電漲幅。

台綜院指出，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.34%，電力景氣燈號由熱絡的紅燈轉向為黃紅燈。台電高壓以上用電方面，7月整體產業用電量較去年同期成長1.25%，其中製造業用電成長1.36%，服務業用電則成長0.82%。

台綜院表示，2025年第2季經濟成長表現亮眼，主要受惠於半導體及資通訊產業強勁的出口動能，反映全球對AI技術的龐大需求，以及廠商因美國關稅政策不確定性提前拉貨所帶來的效益。惟國內經濟成長高度倚賴半導體支撐，傳統產業則承受美國自8月7日起實施的暫時性20%對等關稅壓力，導致出口競爭力明顯受抑。

隨著7月關稅措施陸續公布，前期急單備貨紅利逐漸消退，產業景氣出現明顯兩極化；反映在用電表現上，半導體用電在AI熱潮下持續攀升，其餘產業則大幅削弱，抵銷部分成長動能。台綜院預測2025年7月經濟成長率為3.5%。

綜觀來看，在AI應用與全球伺服器建置潮持續推動下，7月半導體業用電再創歷史新高，展現強勁生產動能，成為帶動台灣經濟成長的主要引擎。反觀傳統製造業，普遍受暫時性20%關稅衝擊，以及全球景氣走緩、終端需求低迷等因素影響，產業動能疲弱不振，出口與生產表現乏力。

由於產業景氣呈現明顯分化，半導體獨強、傳統製造業疲軟，導致7月整體產業景氣燈號由前期熱絡的紅燈轉向為黃紅燈，顯示我國經濟成長動能已開始出現收斂訊號。

值得注意的是，隨著7月起各國關稅政策陸續公布，早前因關稅政策提前拉貨的急單紅利將逐步淡化，企業也將調整庫存與出貨節奏。預期第3季起，用電表現將逐步回歸常態表現，經濟成長力道亦可能呈現漸次放緩趨勢。

關稅 半導體 景氣燈號

