產業用電兩極化 台綜院7月EPI電力景氣指數降為黃紅燈

台灣綜合研究院發布7月EPI電力景氣指數，7月因人工智慧（AI）需求持續暢旺帶動下，電子科技產業用電維持增長，半導體用電成長創下近三年來新高，但傳統產業則受制全球終端需求低迷，以及美國關稅影響，產業用電呈現明顯兩極化走勢，全國高壓以上產業用電量年增0.34%，電力景氣燈號由熱絡的紅燈轉向為黃紅燈，經濟成長動能已開始出現收斂訊號。因關稅政策提前拉貨的急單紅利將逐步淡化，預期第3季經濟逐漸放緩。

台綜院指出，第2季經濟成長表現亮眼，主要受惠於半導體及資通訊產業強勁的出口動能，反映全球對AI技術的龐大需求，以及廠商因美國關稅政策不確定性，提前拉貨效益。惟國內經濟成長高度倚賴半導體支撐，傳統產業則承受美國自8月7日起實施的暫時性20%對等關稅壓力，導致出口競爭力明顯受抑。隨著7月關稅措施陸續公布，前期急單備貨紅利逐漸消退，產業景氣出現明顯兩極化。

台綜院指出，7月全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.34%，電力景氣燈號由熱絡的紅燈轉向為黃紅燈。台電高壓以上用電方面，7月整體產業用電量較去年同期成長1.25%，其中製造業用電成長1.36%，服務業用電則成長0.82%。

整體製造業7月用電小幅正成長0.77%，整體製造業電力景氣燈號由熱絡的紅燈轉向為黃紅燈。其中外銷訂單因 AI、高階伺服器及雲端產業需求持續暢旺，電子與半導體產業生產動能保持強勁，惟傳統產業面對暫時性20%對等關稅與國際終端需求疲弱等因素影響，導致化學材料業、塑橡膠製品業、鋼鐵業與機械設備業等用電量持續負成長，產業動能依舊低迷不振7月份成長 15.2%；與用電量兩者走勢來看，製造業產業用電與外銷訂單漲幅開始收斂，景氣出現走緩態勢。

半導體用電在AI熱潮下持續攀升，其餘產業則大幅削弱，抵銷部分成長動能，台綜院預測2025年7月經濟成長率為3.5%。

綜觀來看，台綜院指出，由於產業景氣呈現明顯分化，半導體獨強、傳統製造業疲軟，7月整體產業景氣燈號由前期熱絡的紅燈轉向為黃紅燈，顯示我國經濟成長動能已開始出現收斂訊號。隨著7月起各國關稅政策陸續公布，早前因關稅政策提前拉貨的急單紅利將逐步淡化，企業也將調整庫存與出貨節奏。預期第3季起，用電表現將逐步回歸常態表現，經濟成長力道亦可能呈現漸次放緩趨勢。