經長盼農曆年前匯價穩定在31元爆爭議 經濟部急澄清：反映業者期望

經濟部長郭智輝昨日在立法院經濟委員會表示，已與央行討論，到農曆年前盼能穩定匯價，希望維持過去六年平均匯價31元。但外界及部分媒體影射「部長希望央行操縱匯率」，經濟部21日嚴正澄清，其僅是反映部分業者對匯率回穩的期待，並非喊目標價。

經濟部並完整發布郭智輝及綠委邱志偉昨日的詢答過程。經濟部嚴正澄清，郭部長昨日於立法院答詢時已明確向委員說明不能操縱匯率。

有關匯率數字的討論，係郭智輝向委員說明過去六年新台幣兌美元平均水準約為31元，僅是反映部分業者對匯率回穩的期待，並非提出政策建議或所謂喊目標價。部分媒體以標題影射「部長希望央行操縱匯率」一事，完全與事實不符。

經濟部重申，新台幣匯率由外匯市場供需決定，因應匯率波動對企業營運帶來的挑戰，經濟部已啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」將持續協助產業降低匯率及營運風險。