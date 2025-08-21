關稅衝擊無薪假增加 立委促勞動部推無息貸款方案

立委王育敏20日赴立院衛環委員會質詢時提到，關稅問題造成傳產停業，無薪假人數逼近4千人，勞動部應考慮提供有需求的民眾無息貸款方案。勞長洪申翰回應，現行「僱用安定薪資補貼」已將減班勞工薪資補貼比例由五成提高至七成，將評估「無息貸款」方案，納入整體規劃。

對於關稅問題造成傳產停業、企業實施「做四休三」等措施，王育敏質疑，勞動部2026年度「促進國民就業」預算竟比去年減列9.38億元，而目前已通報的無薪假人數已逼近4千人，就安基金更應該用在刀口上。

王育敏呼籲，9月即將開學許多家庭面臨學費與生活費壓力，勞動部應考慮提供有需求的民眾無息貸款方案，協助有困難的家庭度過關稅減班難關。

對此，洪申翰表示，現行「僱用安定薪資補貼」政策已將減班勞工的薪資補貼比例由五成提高至七成，將評估「無息貸款」方案，納入整體規劃。王育敏則要求勞動部盡速提出完整對策，面對關稅衝擊情勢不容樂觀，政府應即時解決民眾燃眉之急，這才是執政者應有的作為。

另有關「免巴氏量表」政策議題，王育敏表示，昔勞動部評估「免巴氏量表」上路將有10萬人前來申請，恐衝擊重症家庭聘雇看護移工，但目前實際申請人數竟不到2千人，她質疑勞動部誇大衝擊，汙名化便民政策。

王育敏說，2024年底三讀通過《就業服務法》修正案，80歲以上長者免持巴氏量表即可聘僱家庭看護移工。當時勞動部宣稱，經推估將有10萬人申請，恐衝擊重症家庭聘雇看護移工，造成長照體系崩壞。但現在實際上路後17天，僅1,450件申請，與原先評估10萬人差距甚大。

王育敏強調，她身為當時委員會的召委，修法過程不僅開過公聽會、三次委員會審查，委員會表決程序也完全符合法制規範。

對於洪申翰於今年7月25日，以修正案倉促通過且跳過立法院長韓國瑜朝野協商等理由，在社群平台上抨擊修法程序，王育敏認為，政策應該回歸民眾需求，不分藍綠，簡政便民的良善用意不應遭政治化。