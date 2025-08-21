經濟部：部長盼央行操縱匯率非事實 僅是反映業者期待

經濟部長郭智輝昨天在立法院備詢時表示，希望讓新台幣匯率到農曆年前能保持穩定，匯價目標是維持過去6年平均值31元。經濟部今天澄清，郭智輝僅是反映部分業者對匯率回穩的期待，也已明確向立委說明不能操縱匯率，並非提出政策建議或所謂喊目標價。

美國對等關稅政策上路，業者面臨關稅和匯率等雙重壓力。經濟部長郭智輝昨天在立法院表示，為協助中小企業因應，首先要解決匯率問題，希望讓新台幣匯率到農曆年前能保持穩定，匯價目標是維持過去6年平均值31元，將和央行總裁討論。

經濟部今天上午發布聲明澄清，郭智輝昨天於立法院答詢時已明確向立委說明不能操縱匯率。

有關匯率的討論，經濟部指出，是郭智輝向立委說明過去6年新台幣兌美元平均水準約為31元，僅是反映部分業者對匯率回穩的期待，並非提出政策建議或所謂喊目標價。部分媒體以標題影射「部長希望央行操縱匯率」一事，完全與事實不符。

經濟部重申，新台幣匯率由外匯市場供需決定，因應匯率波動對企業營運帶來的挑戰，經濟部已啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」，將持續協助產業降低匯率及營運風險。

央行昨天晚間表示，郭智輝在立法院經濟委員會的相關言論是反映業者意見，事實上新台幣匯率是由外匯市場供需決定，但若有短期資金大量進出等不規則因素，以及季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞，央行將本於職責維持外匯市場秩序。