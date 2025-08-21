快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

經濟部：部長盼央行操縱匯率非事實 僅是反映業者期待

中央社／ 台北21日電

經濟部長郭智輝昨天在立法院備詢時表示，希望讓新台幣匯率到農曆年前能保持穩定，匯價目標是維持過去6年平均值31元。經濟部今天澄清，郭智輝僅是反映部分業者對匯率回穩的期待，也已明確向立委說明不能操縱匯率，並非提出政策建議或所謂喊目標價。

美國對等關稅政策上路，業者面臨關稅和匯率等雙重壓力。經濟部長郭智輝昨天在立法院表示，為協助中小企業因應，首先要解決匯率問題，希望讓新台幣匯率到農曆年前能保持穩定，匯價目標是維持過去6年平均值31元，將和央行總裁討論。

經濟部今天上午發布聲明澄清，郭智輝昨天於立法院答詢時已明確向立委說明不能操縱匯率。

有關匯率的討論，經濟部指出，是郭智輝向立委說明過去6年新台幣兌美元平均水準約為31元，僅是反映部分業者對匯率回穩的期待，並非提出政策建議或所謂喊目標價。部分媒體以標題影射「部長希望央行操縱匯率」一事，完全與事實不符。

經濟部重申，新台幣匯率由外匯市場供需決定，因應匯率波動對企業營運帶來的挑戰，經濟部已啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」，將持續協助產業降低匯率及營運風險。

央行昨天晚間表示，郭智輝在立法院經濟委員會的相關言論是反映業者意見，事實上新台幣匯率是由外匯市場供需決定，但若有短期資金大量進出等不規則因素，以及季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

經濟部 新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

郭智輝：核三延役問題 安全一定要專家決定非用公投

核三補助爭議 侯漢廷批郭智輝：應傾聽地方聲音而非傲慢

郭智輝：盼新台幣匯價維持31元 將提供央行意見參考

經濟部長郭智輝快樂宴爭議 北榮院長陳威明還原當時情形

相關新聞

彭博：勞動基金委外已要求排除由香港註冊實體管理

彭博引述知情人士報導，台灣勞動基金已指示委外的投資機構避免使用在香港註冊的實體來管理資金，凸顯香港和中國大陸關係日益緊密之...

漁電共生為何變雙殺？養殖戶憤慨：規定說改就改、案場3年原地打轉

7月上旬，丹娜絲颱風重創南台灣，嘉南魚塭滿目瘡痍。順著台84線，穿過沿途被颳倒的「路障」，來到位於台南學甲的南瀛養殖生產協會。 眼前15口魚塭的主人、協會理事長蔡阿玉滿面愁容，投入養殖30多年的她，早已見慣風浪，此刻讓她煎熬的，不是颱風攪局，而是一場比天災更不可測的「人為風暴」。

五年內AI及機器人產值 要突破兆元

台灣機器人與智慧自動化展昨（20）日開幕，台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，根據統計，我國AI及機器人整體產業...

卓揆：千億元打造機器人重鎮 「AI新十大建設」編列於明年度總預算內

行政院長卓榮泰昨（20）日表示，政府將以千億級的大投資，打造台灣成為全球AI機器人供應鏈中心。行政院已將「AI新十大建設...

對等關稅下 科技傳產…兩個世界

經濟部昨（20）日指出，7月機械訂單金額17.7億美元，年增6.2%，主因製造業回流美國，帶動自動化設備需求成長。惟在對...

廣達旗下達明自主研發「TM Xplore I」 第一台國產人形機器人

台灣發展機器人大突破。廣達集團旗下達明機器人董事長何世池昨（20）日宣布，攜手輝達，自行研發推出台灣第一台國產人形AI機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。